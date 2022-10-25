中大研究！打疫苗前後服微生態配方SIM01，可減針後不良反應兼感染新冠風險！甚麼是SIM01？

腸道微生態與新冠肺炎併發症的嚴重程度息息相關，中大研究發現，若長者、糖尿病患者和青少年接種疫苗前或後的1周內，開始服用微生態配方SIM01，不旦可持續減低打針後常見不良反應，如肚瀉和肌肉痛等，更可減低感染新冠肺炎及其他疾病的風險。

中大團隊正就微生態配方對長新冠的效用進行研究，冀明年初有結果。

中大醫學院院長暨腸道微生物群研究中心主任陳家亮稱，近4成市民腸道微生態屬中度至嚴重失衡，會增加感染新冠肺炎和有嚴重併發症的風險，但微生態配方SIM01卻能改善相關徵狀、炎症反應和抗體水平。

為進一步了解SIM01對長者及糖尿病患者等新冠高危族的效用，醫學院於去年至今年招募453名糖尿病患者及65歲或以上人士參與大型臨床雙盲研究，要求他們參與前或後1周內接種第1劑新冠疫苗，並隨機分為服用SIM01為期3個月的實驗組，及服用維他命C安慰劑的對照組。

結果，SIM01組接種第2劑疫苗後1個月出現不良反應如肚瀉、肌肉痛等比率僅2.9%，遠低於對照組的12.6%；無論是接種科興或復必泰疫苗，SIM01組出現不良反應的比率持續較低；患新冠肺炎、皮膚病和敗血病的風險亦較小。團隊另於4至8月為95名5至17歲兒童及青少年提供SIM01約6周後發現，96%人接種疫苗後均無出現胸口不適。

中大研究 兼減染疫風險

該學院內科及藥物治療學系教授暨香港微生物菌群創新中心總監黃秀娟解釋，SIM01含獨特腸道益菌，益菌進入腸道微生態時會釋放有益代謝物，並進入血液循環刺激T和B細胞，以增強免疫力；又會與疫苗產生反應，減輕副作用。

陳家亮稱，SIM01不含西藥成分且無副作用，適用於任何人，現更就配方對長新冠的效用進行研究，冀明年初有結果。惟受本港藥物認證機制所限，配方僅可用作補充劑，盼政府調節相關政策。