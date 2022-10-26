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26/10/2022

入娛樂圈影響姊妹情？ 劉佩玥 陳曉華歷風雨更珍惜閨密

#美麗戰場 #劉佩玥 #陳曉華
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　　【晴報專訊】常說娛樂圈難有真友情，在台慶劇《美麗戰場》中，「阿寶」陳瀅入娛樂圈後，與好姊妹劉佩玥（Moon）及陳曉華（Hera）的關係日漸變質。現實中，Moon與Hera因合作而成為好友，重視友情的她們，同樣珍惜未入行前已認識的閨密，Moon感恩一班圈外姊妹願意遷就她，而Hera經歷風雨後，決心不再忽略身邊好閨密。

 

Moon與Hera因合作而成為好友，糖黐豆般形影不離。

 

　　劉佩玥與陳曉華拍《美》劇前不算相熟，一開工就拍攝鬧交場面，反而令她們關係升溫，成為好姊妹，兩人糖黐豆般形影不離，相熟得直呼對方中文全名，訪問期間Hera更不自覺搭住Moon大腿。「三個女人一個墟」，她們連同陳瀅，已經可以幻想到片場的熱鬧情況。出名夠嘈的Moon笑說：「其實片場唔止我哋幾個嘈！身邊所有人都嘈過我哋好多，點解總係賴落我哋度？哈！可能我哋幾個令氛圍變得歡愉，片場充滿笑聲同喧鬧聲，導演葉念琛成日都話『劉佩玥唔好嘈』，但我一句聲都無出過囉！」Hera即時為Moon護航，大讚對方夠中氣，不過有次各自駕車到拍攝場地，就算安坐於座駕中，Hera還是會聽到Moon的魔性笑聲。

 

（左起）陳瀅、Moon及Hera在劇中最終反目成仇。

 

未遇過選美勾心鬥角

 

Hera（中）表示選港姐時，佳麗們相處融洽，沒有明爭暗鬥。（資料圖片）

 

　　13年港姐季軍Moon與18年冠軍Hera異口同聲說，有關選美勾心鬥角的劇情，現實中沒有發生過。Moon說︰「我嗰屆好多是非都由歐陽巧瑩（13年友誼小姐）擋晒，我哋反而驚佢唔開心，一齊安慰佢，反而咁樣令大家感情更加好。我哋嗰屆好團結，心態好似細路女，好似大學生一齊入O Camp咁！（任期屆滿即放下形象？）記得我未入圍，已經被人話我嘈，從來無包裝過呢樣嘢！」而Hera自認性格慢熱，在觀眾眼中比較斯文，慢慢熟絡後她就會流露本性。提到在《美》劇素顏演中學生戲份，Hera豁出去無有怕，「講到明素顏，樣衰就梗㗎啦！」

 

Hera爆喊求好友原諒

 

　　問她們會否像「阿寶」一樣，入行後跟圈外閨密的關係變質？Moon說︰「我班姊妹好遷就我，好體諒我，到底點解我咁有福氣？就算係佢哋自己生日，都會問咗我時間表先，多謝佢哋咁錫我。（內疚無時間陪佢哋？）我同佢哋傾過，有個好姊妹話：『咁你用一生時間去彌補番！』真係好sweet！」至於Hera坦言近日跟圈外好姊妹因誤會而冷戰，她不惜一切挽回這段友情。「閨密對我失望，因為我大頭蝦，有時真係兩、三日都唔覆短訊。我好怕睇短訊，有時掉低電話無覆佢…我哋鬧交鬧得好犀利，後來我上屋企搵佢，攬住佢講對唔住，但佢唔睬我，我氹到一個程度…諗住呢段關係會完，之後我衝落街喊，點知佢追落街搵番我。」幸好雙方和好如初，Hera亦將閨密訊息在電話中「置頂」︰「人有優先次序，我同佢經歷太多，佢絕對係值得優先！」

 

在劇中飾演記者的Moon，與富豪林盛斌的感情綫甚有火花。（IG圖片）

 

　　外間總認為娛樂圈人事複雜，到底在圈中是否難有真友誼？Hera說：「入行四年，我認為最重要係你點睇呢一行，好多人話會有人害我，叫我小心啲，但其他人唔會特登走埋嚟害你嘛！」Moon則對Hera的想法有點保留，她說：「害人之心不可有，但防人之心不可無。入行九年，我遇到嘅好人有好多，其實唔止娛樂圈，好人、壞人周圍都有，要睇自己心態點面對。我係處女座，揀朋友都幾挑剔，心裏面會顧慮好多嘢，我會選擇開心。我唔會因為受過傷害而落閘，可能下一個出現嘅，就係真正嘅好朋友呢？」

 

轉載自: 晴報

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