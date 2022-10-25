舊思維主導，美軍工產業成禍端





最近，俄烏戰爭又呈凶險現象。有消息指美軍精銳部隊101空降師，正集結在烏克蘭鄰近邊境一帶，有關指揮官亦已乘坐黑鷹直昇機同步候命，總兵力逼近5000人，觀察家指這是自二戰後接近80年以來，美軍首次在海外有這樣的部署。



據聞，美方準備萬一嚴峻的形勢發展超乎想像，空降師便可立刻投入俄烏戰爭，到時美俄將會正面交鋒。事實上，隨著戰爭進入第9個月，有美媒報道，一個由美國兩黨議員組成的團體，正計劃在烏克蘭投入一項新的軍事援助計劃，其價值可能高達500億美元，這將使美國在烏克蘭的總支出達到驚人的1150億美元。



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美國中期選舉臨近，總統拜登則加大對烏克蘭的援助以示美國實力，其速度之快堪比越戰高峰期更甚。拜登在上周四(20日)晚上的一次籌款活動中，公開批評共和黨對烏克蘭只是虛情假義，口惠而不實。他說，共和黨人不明白，今次俄烏之戰乃是與東歐和北約的命運大有關連，潛台詞是美國在全球勢力的命運。



說得好聽是美國在保衞烏克蘭，但一味加大軍援卻完全不制定一套外交戰略，以維護歐洲和平，反之加劇戰況，其實是非常危險的做法。究竟美國的真正目的何在？這是否比俄羅斯赤裸裸的霸權心態更可怕？大家可自行判斷。



與此同時，對於那些中東獨裁者，拜登似乎已拋棄了他的競選承諾，他最近正改變其立場和處理方法。儘管他早前將沙特阿拉伯描述為「賤民政權」，但武器仍正繼續流向沙特阿拉伯。被視為警察國家的埃及一樣受到拜登在軍事上的垂青。



拜登竟這樣回應說，在軍售問題上，美國不會在門口檢查其價值，真是太坦白了。我們自然會聯想到美國軍工聯合體的勢力依然足夠強大，繼續主導白宮的外交政策。去年拜登退出了阿富汗，而北約看起來也幾乎要解散了，不過吊詭的是，現在因俄烏戰爭，一切都出現轉機。



問題是，拜登仍受軍工產業以一種過時的意識形態牽著鼻子走。軍工產業認為美國必須擁有全球軍事主導地位，才可維護其霸權，為了做到這一點，美國需大量出售武器，即使如何令人討厭的聯盟，只要有利美軍事霸權，亦有維繫的必要，以便能夠將美國的影響力投射到世界各地去。總之，這種舊思維一天揮之不去，我們都有理由懷疑，美國是促進世界和平，還是帶來更多的戰爭？



最近美國智庫昆西國家事務研究所(Qunicycle Institute)再有報告發現，在拜登領導下的 一張涉及1000億美元最新武器銷售報價中，其中一半以上只涉及四家公司製造的武器:洛克希德馬丁公司、波音公司、通用動力公司和雷神公司，他們都要確保美國盡力向更多國家進行大規模軍售。



在這四家公司中，他們共有300名說客，當中包括前政府僱員，和五角大樓軍售機構的前負責人。他們吹捧與軍售相關的工作，以此來吸引國會議員支持他們可能反對的事情。事實上，軍工聯合體的角色是每個政府和每屈國會都必須應對的問題。



《華盛頓郵報》日前也有報道透露，許多前美國軍事官員受聘於沙特阿拉伯、阿聯酋和其他中東專制政權，幫助他們培訓軍隊，加強他們的軍事實力。美國這種做法無疑不僅不利於人權，也不利於區域的和平與穩定，並可能令美國捲入更多重大的衝突中，而不是促進美國利益。



軍工產業聯合體渴望戰爭，激化衝突，但一場沒完沒了的俄烏戰爭，已弄得世界幾乎翻轉，物資供應鏈出現嚴重失衡，全球通脹失控，美國人也不能置身度外。選民如何制衡政經精英的一己私利，要挑戰舊思維還是受其影響？美國中期選舉正考驗選民和國會中民意代表的智慧。



