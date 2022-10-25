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25/10/2022

「全球數據指標」香港被評欠佳？數據發展落後新加坡！政府應該做甚麼？

#智慧城巿 #數據官 #評數據管理 #數據 #數據管理框架 #空間數據 #全球數據指標 #香港管治
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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，榮譽勳章，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

     

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市4.0

　　數據是新經濟的驅動力，尤其與地理位置相關的空間數據，能有助提升市民的生活質素。今年5月發布的「全球數據指標」（Global Data Barometer），香港在「管治」（governance）方面評分特別低，其中的細項「數據管理框架」更被評為零分，反映政府未有善用數據推動城市運作。

 

　　香港被評數據管理欠佳，究其原因，源於缺乏一個主責機構和主事人物領航，以致這5年香港智慧城市發展只淪為一個個獨立零散的項目，難以產生協同效應。而且，又沒有向公務員提供以數據運用增加工作效率的相關培訓，引致開放數據事倍功半，有礙城市整體的發展步伐。

 

　　其實，早於2016年，智慧城市聯盟（SCC）已向政府呈交發展建議，指出政府必須設立一個高層次部門，專責為開放數據把關。該部門既要說服政府內部「digital by default」（即開放數據並附「應用編程界面」API作為指定動作），又要建立公開數據的規格，也須釐定收集和處理數據的指引以保障個人私隱，並檢視相關法例兼制定施行時間表等。由於任務繁重，應當設立一個首席數據官（CDO）的職位作主導。

 

　　但5年已過，CDO完全未見蹤影，而特首的創新及科技督導委員會僅負責審視項目進度而非指示方向，政府內部對開放數據亦呈現寬鬆管理，各部門都以「交功課」心態應對，就連香港立法會秘書處的報告也指出：「由於空間數據現時由各個政策局/部門分別以不同的格式和系統收集，窒礙了共享數據和開發更多創新應用方案，並成為其中一個主要發展障礙。」

 

　　參考新加坡的數據發展，當地的空間數據共享平台已發展十多年，並獲世界銀行稱許為「國際指標案例」，其地理空間產業在2020年價值5億坡元（約28.11億港元）。當地的智慧城市發展能位居全球前列，其中一個關鍵就是自2019年以來，指派特定機構作為單一資訊來源（SSoT），全權負責管理政府的主要數據，避免數據重複和不一致，亦確保資料最新和匿名化。

 

圖片來源：unsplash.com

 

　　事實上，政府運作本就有賴大量數據，數據的一致性和權威性非常重要，故當局應及早建立單一資訊來源（SSoT）的數據架構，以整合和驗證兼具機讀格式的數據，方便各部門執行任務，並有助作出更有效的決策。

 

　　誠然，數據應用如欠缺法理基礎，會令開放數據舉步維艱，所以當局同時也要為開放數據立法，並規定公共數據須公開與大眾分享，同時，更要向市民作教育宣傳，特別是數據與智慧城市發展的關係。只要市民感覺到發展智慧城市能對其生活質素有正面的提升及幫助，自然願意多關注和參與推動智慧城市的各項發展。

 

 

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