心態×學習=提升理財能力

正確的理財心態有助提升投資回報，如何做到？





- 沒有捷徑

- 如何建立理財心態

上一篇文章探討為何愈早教導青年人正確理財態度，愈能避免墮入投資陷阱，講了原因及重要性。今日講如何建立理財心態和下周講學習的途徑，因為對所有投資者，心態與學習是提升理財能力的不二法門。

心態×學習是提升理財態度和能力的不二法門，與投資回報有直接關係。研究顯示理財能力愈高的人，生活滿意度愈高。

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正確的理財心態是培養耐性和堅定學習，才能建立良好的理財態度和正確的金錢觀念，要做到：「先學習，投資前要做好功課，必須選擇有利息/股息的產品，分散資金，訂好長線持有的準備。」

雖然大家知道投資要長線才是正確，但是不少青年人，連長者也經常問投資有沒有捷徑？我們的看法是先打好基礎，學習及培養等待的心態。絕不認同坊間一些教人炒股或其他產品，包括虛擬貨幣及元宇宙虛擬資產等的速成班，又或者一些聲稱秘方的投資課程。因為投資或者財富增值是沒有成功捷徑的，需要累積經驗累積和時間才達到。

沒有捷徑

青年人應先建立良好的理財心態，先儲錢，沒有儲蓄便很難做到理財，然後做好功課才投資，最後要有耐性持有才能令財富增值。耐性很重要，缺乏耐性不單止不願儲蓄，胡亂使錢，胡亂投資變投機，最後輸掉辛苦賺來的錢。

良好理財心態是培養耐性和堅定學習，才能建立良好的理財態度和正確的金錢觀念。從少學習「珍惜、唔好浪費」、「資源有限、慾望無窮」和「要等待才有收穫」這些重要的經濟概念，是理財的基石。

財富增值是需要長線投資，由工作至退休，約40年時間，複息效果明顯，回報除了令財富增值也能對抗通脹。不能靠短炒買賣。要成功做到是靠資金分佈、資產分配，選擇有利息的產品，做好功課及具備耐性/長線持有的準備。

建立理財心態很重要

介紹一些理財投資的書籍，除了增加知識，希望對建立良好心態/態度，對理財非常有幫助。

1) 科斯托蘭尼的「一個投機者的告白」。本書特點：提醒我們一個投機者與投資者所做的準備不遑多讓，投機更不是靠運氣。

2) Peter Kaufman的「窮查理的普通常識」，本書特點：提醒我們經常容易跌入的投資認知陷阱，進而反思及減少常犯的錯誤。

3) 巴菲特推介的「智慧型股票投資人」 作者Benjamin Graham被譽為價值投資之父，本書特點：教我們點樣睇股價波動和把握投資機會。

4) 王澤基博士的「反轉腦袋投資學」。本書特點：示範跑贏大市的簡單投資方法，簡單和易明，一般投資者也能夠做到。

總結：我們應未雨綢繆，盡早教導大眾包括青年人，避免日後墮入投資誘惑／陷阱，減少對個人及社會的負面影響。

下周講學習課程後是否就能夠賺錢，如果不是，那麼上堂是為了甚麼？另外會討論一些宣傳標榜上幾堂課或買了一個程式便可以致富，究竟可信性有幾高呢？