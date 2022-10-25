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25/10/2022

萬聖節的「聖」從何來？Trick or Treat「不給糖就搗蛋」，有些節日真是需要慶祝嗎？

#禮儀 #節日 #紐約 #中秋節 #形象 #節日的意義 #美國 #萬聖節 #冬至
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  • 藍婷

    藍婷

    藍婷，MSc, AICI, CIP｜國際認證專業形象顧問暨培訓總導師｜活得精彩策略形象管理始創人｜素食力行者
    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象・商務及社交禮儀文化・表達溝通培訓。曾培訓的對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、保險從業者、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。十年以上專欄寫作者，發表超過一千篇的形象專欄及素食文章。疫情後更戥力倡導素食，兩年來發表超過一百道素食煮意。

    形象UP！

    本欄每周二更新

　　記得1999年的10月30日，我第一次飛去紐約，第一次踏出去而未知歸期的地方。第一次去進修造型、形象的地方；到埗第一天及在紐約過的第一個節日，就是萬聖節。

 

　　寄宿家庭的父母及同屋日本女孩學生，都關心我：萬聖節，會出去哪裏玩嗎？幫人扮靚形象UP是我當年已開始的工作，我也只有能力及興趣幫人扮靚，絕無興趣幫人扮鬼嚇人；而且鬼神是要「敬」的，不是「扮」的，不是「玩」的。還有，哪些拍門要糖的玩意，我的認知是「無賴」，雖然不至於好大件事，但就是想問trick or treat「不給糖就搗蛋」有甚麼好玩？要玩，為甚麼不在遊戲中教小朋友give布施？為甚麼不教小朋友向人人派糖，學習大愛，而不是伸手要取！我實在見識少，只覺得這個不知聖人在哪的還叫萬聖的萬聖節，我當時雖然人在紐約，恕難入鄉隨俗，我有別的選擇！

 

（網上圖片）

 

　　每個國家都有其節日反映了國土人民文化面貌。節日本來都是有其歷史意義，例如中國紀念屈原的端午節、嫦娥奔月的神話故事之中秋（中秋最早出現於《周禮》，《禮記 · 月令》上說：「仲秋之月養衰老，行糜粥飲食）；也有說中秋祭月是源於慶祝秋季豐收，同時也會拜祭土地神，是感謝神恩的節日。

 

　　冬至，古代農耕時期，一年辛苦期待秋收冬藏積滿倉庫，人們在此時節休養進補，恢復生息準備過年物品，又民間習俗在冬至日需吃湯圓，象徵圓滿、豐碩，並增添一年歲月。

 

　　西方的復活節聖誕節感恩節都有其意涵，都是別有意思又能理解。但是萬聖節的萬聖，是哪些聖？萬聖，從何來？

 


（網上圖片）

 

　　萬聖節的起源據說是2000多年前，現今英國與愛爾蘭一帶居住的古代凱爾特民族的宗教儀式之一——「薩溫節（Samhain）」。 薩溫節是古代凱爾特民族在一年結束的10月31日慶祝秋收，以作物祭祀神明的節日。這本來也算有點意思，但是，隨著世俗化的影響，大部分西方人已經不再尊重也不依據傳統，也無祭祀神明之意識形態；隨著美國影響力的增強，這個萬聖節成為全球性節日，每年都舉行大型的巡遊及慶祝，商業行為全力配合。再來就是在吹染大玩鬼怪造型裝扮之派對，好些人好似著了魔般，變身為極盡鬼怪恐怖的姿態。

 

（網上圖片）

 

　　其實成年人要這樣玩，只能說「悉隨尊便」、「後果自負」。但是，當父母拖著心智不成熟的小朋友一起加入，心中一寒，到底有甚麼教育意義？教他們扮鬼的血淋淋及恐怖樣子有啥意思？如果到每天都有的殯葬事務一看，藉此生活情境解說生死教育，那還有點意思；教小孩拍門要糖嗎，trick or treat……就是「不給糖就搗蛋」嗎？如果說純粹玩不要認真，世界上有好多值得又學又玩的好事情好玩意，要玩，有更多好選擇⋯⋯

 

　　有些人消耗你的正氣的，有些事摧壞你的心志的，除非自身如鑽石般夠堅夠強，否則敬而遠之。

 

　　有些節日，不是別人慶祝我又要慶祝的。

 

　　萬聖是哪些聖？聖又從何來呢？

 

 

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