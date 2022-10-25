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25/10/2022

渣打馬拉松落實明年2月開跑！如以幾近閉環方式舉行，仍能吸引各地精英雲集香港？

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　　擾攘了多月的渣打馬拉松比賽，終於落實於2023年2月12日舉行，而各持份者也表示會盡量配合，把賽事辦好，若疫情好轉，還有機會提高參賽名額，總之萬事好商量，這個和諧局面若能早些出現，一切將會更美好。

 

　　早前被突然喊停的兩個運動項目，包括10公里長跑賽及維港渡海泳，經一輪商討之後，維港渡海泳於上周日終於如期舉行，參加泳手照舊有1,500位，為了控制疫情，這項比賽期間有些好像「閉環管理」一樣，選手必須要在賽前48小時內於大會指定地點進行核酸測試得到陰性結果，也要在比賽朝早進行快速抗原測試陰性結果照片，方可進入比賽區，比賽開始前要戴口罩，比賽完成上岸時，有工作人員提供口罩，並須立即戴上，在此情況下，把參賽者於比賽期間傳播疫情機會減至最低。

 

　　相信這個方式在未來的大型運動項目中也可借鏡，讓香港能夠在疫情之下，繼續舉辦各式各樣的比賽。以明年渣打馬拉松為例，所有參與當天比賽的工作人員都要完成疫苗注射，比賽前48小時內進行核酸檢測得到陰性結果，當天快測也有陰性結果才可當值。他們環繞整個比賽區域，包括起點、終點、每一個水站、沿途（除大橋、隧道、高速公路，這些沒有觀眾可以到達的地方外），每隔若干米便有一位工作人員站崗，防備非參賽者進入跑道，也防止非參賽者派發任何飲品或食物。而參加比賽跑手則同樣經過核酸檢測及快測陰性才能進入比賽區內，全程不准接觸沒有檢測人士。比賽過程中，參賽者可自行決定是否戴口罩跑，但無論如何一定要開跑後才准除口罩，完成比賽後由工作人員提供口罩戴上，直至離開會場，這種情況下，應該保障了所有參加者不會因參加比賽而染疫。

 

　　但要考慮，明年2月渣打馬拉松若以這種近乎閉環方式舉辦，能否吸引國際高手願意到來香港參賽？

 

　　由於過去香港控制疫情手段比較反覆，高手們可能考慮若決定參加後，香港會不會因疫情變差而突然收緊入境政策，令他們未能來港參賽呢？就算保持現有入境規定0+3，相信也不會有很多精英跑手願意接受邀請。畢竟高手們會為目標賽事練習了3-6個月，基於眾多不明朗因素，精英跑手會否選擇其他國家的比賽呢？聽聞現時香港有些精英跑手，也刻意避開香港，在外地訓練及準備參加外地馬拉松比賽爭取成績。

 

　　其實香港在過去三年受疫情影響，停辦了兩年渣打馬拉松比賽，包括2020年及2022年，不知道香港是否能夠繼續獲得國際田聯的金標認證。據筆者所知，要維持金、銀、銅標認證，每年的渣打馬拉松比賽，必須要有一定數量的不同國家精英跑手參賽，才可達標。以現時香港的入境條件，能否吸引足夠精英跑手到來參賽呢？

 

《陸王》劇照

 

　　世界各國都會利用舉辦大型運動救經濟，尤其是日本，他們於2011年3月11日，受到九級大地震及海嘯蹂躪，部分地區夷為平地，也因為謠傳有輻射洩漏，而沒有遊客到日本遊覽，經濟一落千丈。但筆者卻於2011年6月便接到日本關西政府邀請，7月初到關西區視察準備開辦第一屆馬拉松的神戶、大阪及京都，為他們準備好的三條馬拉松比賽路線提供意見，因他們認定只要有馬拉松比賽，便會吸引其他國家跑手都來參加，跑手一般都會完成比賽後繼續遊覽，飲飲食食及購物，這樣會為國家經濟提供一定的收入。

 

　　期望香港政府也能夠利用本港幾項大型運動項目，吸引多些外地選手都來參賽，振興一下香港經濟吧！

 

 

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