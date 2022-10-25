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25/10/2022

泰國旅行｜2022泰國曼谷必去食買玩新景點推介！高級Outlet 3折掃名牌 / 超熱鬧翟道翟綠色市集 / 玩足一日大型主題水上樂園／唐人街新商場

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Text: Edith

　　各國都陸續開關，重啟旅遊業，相信各位都蓄勢待發，正準備出發旅行！如果你是「泰國通」或「泰國癡」，一定知道泰國在10月初再度放寬入境措施，不論你曾否接種疫苗，都毋須出示針紙及PCR核酸檢測證明，亦不需進行檢測或隔離檢疫，一切猶如回到疫情前一樣簡單方便，真的讓人「泰」興奮！其實在疫情這3年間，泰國各地新增了不少食買玩的新景點，今次就為大家介紹幾個泰國曼谷必去的新景點，一次過去勻Outlet、夜市、水上樂園、步行街！即刻睇落去啦！


2022泰國曼谷新景點 1. Siam Premium Outlets：2020年開業！高級名牌Outlet低至3折！

 


（圖片來源：Siam Premium Outlets Facebook）


　　去泰國就是要去Outlets瘋狂Shopping！如果你想買盡所有高級品牌、名牌的話，就要去2020年6月才開幕的「Siam Premium Outlets Bangkok」。Siam Premium Outlets佔地50,000平方米，超過140間品牌進駐，它更是全泰國唯一賣高級名牌的Outlet，超過140間品牌進駐，包括Burberry、Balenciaga、Furla、Coach等都有，部分產品更可以低至3折，加上泰銖咁低玩，一定可以用最筍價錢買到心頭好啦！

 


（圖片來源：Siam Premium Outlets Facebook）


（圖片來源：Siam Premium Outlets Facebook）


　　另外，Outlet位置鄰近素萬那普國際機場（Suvarnabhumi International Airport）約15分鐘車程，又有不少的休憩空間，如果你想在上機前作最後衝刺也可以呢！

 


（圖片來源：Siam Premium Outlets Facebook）


Siam Premium Outlets


地址：989 Bang Sao Thong, Bang Sao Thong District, Samut Prakan 10570, Bangkok
營業時間：每日10am—10pm


下一頁：翟道翟綠色市集重生！超過200檔！文青雜貨、服飾、小食一應俱全

 

 

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