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26/10/2022

政府修例 醫衞局長可廢除免針紙今起生效 或再遭覆核挑戰

#免針紙 #刊憲修例 #盧寵茂 #教育局 #全日面授
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　　 【晴報專訊】因應高院裁定醫衞局局長無權宣告涉濫發「免針紙」失效，港府昨刊憲修例，賦權醫衞局局長若有合理懷疑，可宣告特定醫生簽發的免針紙全數失效，修訂今提交立法會作「先訂立後審議」，同日生效。相關醫生可在7日內上訴，局長可向受影響病人發出「過渡證明書」。

 

政府發言人指，為確保「疫苗通行證」制度的穩健，政府有責任堵塞相關豁免的漏洞。（資料圖片）

 

　　對涉案逾2萬張免針紙效力，行會成員兼資深大律師湯家驊指，因應法庭早前裁決，局長需重新宣告該批免針紙失效。而「長洲覆核王」郭卓堅昨指，擬再提出司法覆核。

 

醫衞局局長盧寵茂（右）若有合理懷疑，可宣告免針紙失效。（資料圖片）

 

　　醫衞局局長在上月27日宣告，涉及7名私家醫生發出的2萬多張免針紙失效。但遭市民郭卓堅提出司法覆核挑戰，高院上周五（21日）裁定郭勝訴，令2萬張免針紙續有效。

 

涉事醫生 可7日內書面申述上訴

 

　　港府在參考法律意見後，認為最合適應對方法是修例「堵塞漏洞」，而非上訴，故昨日刊憲訂立《2022年預防及控制疾病（疫苗通行證）（修訂）規例》（即599L章的修訂），賦權醫衞局局長若有合理理由，懷疑某註冊醫生簽發免針紙前無做臨床評估，可宣告其簽發的特定或所有免針紙失效。而失效宣告的生效日期，不得早於宣告作出之日起計的14日，即受影響人士最少有2周時間應對。

 

　　按憲報，涉事醫生可在7日內向局長作出書面申述，解釋免針紙為何不應失效，局長可按其認為適當條款，向受影響病人發出「過渡證明書」，以便出入疫苗通行證規管的處所，且可在任何時間撤銷過渡安排。同時第599L章有效期將再延長6個月，至明年6月30日。

 

病人獲過渡證明書 擬只限曾接種未齊針

 

　　湯家驊指，因法庭早前的裁決，令涉濫發的2萬張免針紙仍有效，故局長須重新宣告涉案的免針紙失效。他指，相關醫生作出申訴後，局長可向持相關免針紙人士發「過渡證明書」。據其了解，本港真正不適合接種的巿民極少，或只佔約300多人，「過渡證明書」只會發予曾接種、但未齊針人士，以免他們趕不及在疫苗通11月底須「全民3針」的規定。據悉，撇除已到期、已換新免針紙、及已打首針個案，僅1.5萬至1.6萬張免針紙仍生效，原本有效期至下月底。

 

早前司法覆核勝訴的郭卓堅指，會再提出覆核。（資料圖片）

 

　　郭卓堅批評政府是「輸打贏要、無賴至極」，會再提司法覆核。據知郭亦曾打算入稟挑戰推安心出行及疫苗通決定。病人政策連線主席林志釉質疑政府以行政決定將法庭判斷「摧毁」，冀當局行使酌情權。特首李家超昨晨強調政府一直依法行事。

 

　　另本港昨呈報5,221宗確診，包括454宗屬輸入；輸入XBB多8宗、BA.4.6多1宗，BQ.1.1多2宗；而本地亦多1宗BQ.1.1；另多10人死亡。

 

教局暫緩接種要求 中學9成打2針可全日面授

 

　　中學原定下月1日起，學生打齊3針比例須達9成才能全日面授。惟全港12至19歲群組的3針接種率，截至昨僅過7成，難以達標。教育局昨宣布暫緩接種要求，至明年2月1日始實施。換言之，明年1月31日前，中學只需2針率達9成，便可全校或個別班級全日面授。而今年12月1日起，個別小學如全校或個別班級2針率達7成，便可申請全日面授；即日起小學生若打齊2針，學校可安排非學術性課外活動。

 

　　教育界立法會議員朱國強指，不少學校初中級別的3針率難在下月達標，形容學校已盡力增誘因，包括組織學生到迪士尼玩。

 

　　另外，因幼稚園生因自理能力低、接種率不高，暫未擬安排全日面授。港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，6個月至3歲嬰幼兒僅18%人已打1針，僅10%人已打2針，憂秋冬社會復常，其感染風險急增。

 

轉載自: 晴報

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