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26/10/2022

下月「美酒佳餚」 派5萬張電子優惠券

#香港美酒佳餚巡禮
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　　【晴報專訊】11月的年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」，疫下再度未能在中環海濱舉行。但旅發局將斥資1,000萬元於下月3及17日，向市民送出5萬張電子優惠券，免費換領100元或150元餐飲優惠。如未能成功「搶券」，下月起近700間餐廳亦會推限時優惠，毋須登記即可以100及150元享用特色雞尾酒及套餐；逾200間餐廳更提供低至7折餐單，晚餐每位288元起。有酒吧業界料可帶動20至30%生意增長。

 

近160間參與遊「酒」海岸線活動的海濱餐廳，推出150元美酒佳餚組合菜單。（旅發局圖片）

 

分兩日經電子平台送出

 

　　旅發局將於下月3日及17日，分兩批於Discover Hong Kong電子平台送出5萬張餐飲電子優惠券。市民需以手機號碼於平台註冊帳戶，每個帳戶只可換領1款100元雞尾酒券或150元餐飲券，出示二維碼即可使用。

 

　　若未能換領優惠券，下月市民亦可到逾210間參與的餐廳及酒吧，以優惠價100元品嘗創新雞尾酒，如薑汁湯圓糖水、芫荽皮蛋雞尾酒等；以及在近160間參與遊「酒」海岸線活動的海濱餐廳，以150元享用優惠套餐，包括中環中菜館推冰鎮鮑魚、魚子醬蝦多士等限定菜單。

 

　　為推廣「最潮」美食，逾200間人氣餐廳將提供低至7折優惠，每位午、晚餐分別由128元及288元起，並設「大師發辦2.0」，例如由文華東方中菜行政總廚黃永強伙大師姐炮製6道傳統粵菜，如「松茸戈渣」，每位1,857元起。

 

酒吧業料生意增20至30%

 

　　旅發局發言人稱，疫下餐飲業界經營困難，望活動可提供支援，另會額外預留部分電子優惠券予「香港國際七人欖球賽」及「國際金融領袖投資峰會」參與人士。

 

　　香港酒吧協會主席錢雋永指，疫下逾百間酒吧結業，只剩約1,200間，上周部分防疫措施放寬後，普遍生意升10至20%，目前生意已恢復70至80%，料美酒佳餚活動可帶動生意增20至30%，望政府可在世界杯舉行前放寬酒吧營業時間等。

 

 

轉載自: 晴報

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