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26/10/2022

谷劇獻聲自認好失禮 陳瀅超低胸曬長腿救收視

#陳瀅 #美麗戰場
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　　【晴報專訊】日前慶祝33歲生日的陳瀅，昨日以性感吊帶短裙現身，大騷長腿宣傳人氣劇《美麗戰場》，非常搏命。對於劇集上周最高收視僅得20.7點，方力申（小方）認為在九點半檔成績尚算不錯；陳瀅則相信《美》劇早已儲落一班劇迷，無懼結局篇硬撼ViuTV的《季前賽》。

 

陳瀅一身性感pink lady上陣，誠意十足。

 

　　《美麗戰場》將於後日大結局，昨日是劇集最後一次宣傳活動，一眾演員陳瀅、方力申、劉佩玥（Moon）、蔣家旻、陳山聰、監製兼編劇葉念琛等齊齊現身催谷劇。一身「戰鬥格」的陳瀅與張馳豪（Aska）更即場獻聲，演繹插曲《沒法等你》，獻唱後的陳瀅自稱失禮了，揚言唱歌只是「期間限定」，日後應該沒機會再與Aska合唱。葉念琛取笑陳瀅可參加《中年好聲音》，她指從來無想過當歌手。

 

小方落力餵幸運女粉絲食午餐肉，冧得對方勁開心。

 

看《季前賽》讚演員很青春

 

　　雖然《美》劇成為網上熱話，但上周最高收視僅得20.7點，陳瀅表示︰「套劇都儲咗堆粉絲，依家睇劇都會兩邊睇，我都有睇《季前賽》，成班演員好青春。（鍾意姜濤定呂爵安？）我未清楚晒啲角色，但個個都幾cute，好似肥仔（梁業）。」對於收視不及八點半檔的《下流上車族》，小方指九點半檔有約20點收視，已相當不錯。

 

劉佩玥（右）昨日以劇中角色「李靜兒」造型，現身宣傳活動。

 

　　此外，Moon指劇集播出後，獲得不少外快機會，她表示︰「阿Bob問我有無幾首飲歌，希望我哋可以組CP（情侶檔）一齊登台。」問到可會找緋聞男友周志文一起練歌？Moon指會找何雁詩及JW等練習，更乘機投訴︰「佢連我演出都好少睇啦！」另外，「反骨琪」蔣家旻被問到結局下場大賣關子︰「劇中我去咗台灣未死嘅，睇吓網民反應，其實我有拍一場戲之後播，唔知葉念琛放喺邊集。有傳我殺晒全部人，呢個真係勁有創意。」

 

轉載自: 晴報

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