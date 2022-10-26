  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

26/10/2022

明日2pm開搶！港鐵再推「一Click即搶」：大手送百萬電子優惠券！東海堂、萬寧、屈臣氏都用得！（附登記詳情）

#MTR Mobile #Hot Deals #Jetso #優惠 #著數 #爭鮮外帶壽司 #車站商店電子優惠券 #一Click即搶 #GIORDANO #MTR #鴻福堂 #奇華餅家 #東海堂 #港鐵 #屈臣氏 #萬寧 #美心西餅 #電子優惠券 #優惠券 #優惠著數
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu

　　大受歡迎的港鐵「一Click即搶」活動再次回歸！港鐵將於10月27日下午2時送出新登場的「車站商店電子優惠券」，大送總值共40,000張高達HK$1,000,000的車站商店電子優惠券，當中商戶包括美心西餅、東海堂、奇華餅家、爭鮮外帶壽司、鴻福堂、萬寧、屈臣氏、Giordano等，絕對唔怕用唔著！即睇以下詳情！

 

（由港鐵提供）

 

　　今次「一Click即搶」活動將派出合共40,000張電子優惠券，當中包括$50車站商店電子優惠券（名額共15,000份）及$10車站商店電子優惠券（名額共25,000份）。大家只需登記成為MTR Mobile用戶，即可透過「我的獎賞」功能，以先到先得的形式領取優惠券。每位登記用戶最多可獲每款電子優惠券各1份，想一次過搶齊兩款電子優惠券，就要預先登記做會員啦！

 

MTR Mobile「一Click 即搶」車站商店電子優惠券推廣活動

 

推廣日期：2022年10月27日

 

開始時間：下午2時正

 

參加方法：

 

1.  登記成為MTR Mobile登記用戶，並於2022年10月27日下午2時正登入MTR Mobile，點選「我的獎賞」。

2. 再於「禮遇」頁面點選相關推廣優惠。

3. 選定優惠後，點選「立即領取」。

4. 成功領取後，畫面將會顯示確認記錄。

5. 電子優惠券將會於24小時內，加到「我的獎賞」欄「禮品>有效」頁内。

 

詳情：按此

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#MTR Mobile #Hot Deals #Jetso #優惠 #著數 #爭鮮外帶壽司 #車站商店電子優惠券 #一Click即搶 #GIORDANO #MTR #鴻福堂 #奇華餅家 #東海堂 #港鐵 #屈臣氏 #萬寧 #美心西餅 #電子優惠券 #優惠券 #優惠著數

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk