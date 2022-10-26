明日2pm開搶！港鐵再推「一Click即搶」：大手送百萬電子優惠券！東海堂、萬寧、屈臣氏都用得！（附登記詳情）

大受歡迎的港鐵「一Click即搶」活動再次回歸！港鐵將於10月27日下午2時送出新登場的「車站商店電子優惠券」，大送總值共40,000張高達HK$1,000,000的車站商店電子優惠券，當中商戶包括美心西餅、東海堂、奇華餅家、爭鮮外帶壽司、鴻福堂、萬寧、屈臣氏、Giordano等，絕對唔怕用唔著！即睇以下詳情！

（由港鐵提供）

今次「一Click即搶」活動將派出合共40,000張電子優惠券，當中包括$50車站商店電子優惠券（名額共15,000份）及$10車站商店電子優惠券（名額共25,000份）。大家只需登記成為MTR Mobile用戶，即可透過「我的獎賞」功能，以先到先得的形式領取優惠券。每位登記用戶最多可獲每款電子優惠券各1份，想一次過搶齊兩款電子優惠券，就要預先登記做會員啦！

MTR Mobile「一Click 即搶」車站商店電子優惠券推廣活動

推廣日期：2022年10月27日

開始時間：下午2時正

參加方法：

1. 登記成為MTR Mobile登記用戶，並於2022年10月27日下午2時正登入MTR Mobile，點選「我的獎賞」。

2. 再於「禮遇」頁面點選相關推廣優惠。

3. 選定優惠後，點選「立即領取」。

4. 成功領取後，畫面將會顯示確認記錄。

5. 電子優惠券將會於24小時內，加到「我的獎賞」欄「禮品>有效」頁内。

詳情：按此