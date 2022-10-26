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26/10/2022

Apple釋出iOS 16.1更新！舊iPhone「百分比電量顯示」回歸！iCloud共享相簿開放至最多6人！一文睇晒iOS 16.1五大重點功能！

#打工仔 #iPhone #即時動態 #iCloud #Apple #電量百分比顯示 #實用資訊 #動態島 #iOS 16.1 #系統更新
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　Apple日前正式向iPhone用家釋出iOS 16.1更新版本，新的iOS除修復了多達20個漏洞，亦加入了不少新功能，包括推出iCloud共享相片圖庫、允許刪除「錢包（Wallet）」App、「動態島」支援第三方App即時動態等，同時加回電量百分比顯示功能！更新適用於iPhone 8及之後的iPhone型號！以下整理5大重點功能更新，讓大家搶先了解！

 

（手機截圖）

 

【Apple釋出iOS 16.1更新】1. iCloud共享圖庫！

 

　　Apple在iOS 16.1系統新增的「iCloud共享相片圖庫水」功能，支援用戶可與最多5人共享特定圖庫，每個人都能夠新增、刪除或編輯相片和影片，以及標示喜好項目和加入説明！此外，「相機」中的「共享」切換控制，更可讓大家選擇將拍攝的相片直接傳送到「共享圖庫」，或啟用設定來當透過藍牙偵測到其他成員在附近時自動共享相片，非常方便！

 

（圖源：Apple網頁）

 

【Apple釋出iOS 16.1更新】2. 「動態島」支援第三方App即時動態！

 

　　iPhone 14 Pro系列的「動態島」功能，原本已可顯示「來電提醒」、「正在播放音樂」，或進行「連接AirPods」、「使用Face ID解鎖」等動作，在更新iOS 16.1後，更可支援第三方App使用！

 

【Apple釋出iOS 16.1更新】3. 允許刪除「錢包（Wallet）」App！

 

　　iOS 16.1系統允許刪除「銀包（Wallet）」 App，但大家要留意：刪除Wallet App後，內建的Apple Pay、Apple Cash和Apple Card等服務將無法使用！另外，新增的「鎖匙共享」功能亦可讓大家使用「訊息」或WhatsApp等通訊App，安全地共享「銀包」中的車匙、酒店房間鎖匙和其他鎖匙。

 

（圖源：Apple網頁）

 

【Apple釋出iOS 16.1更新】4. 支援智能家居連接標準Matter！

 

　　iOS 16.1系統更支援全新智能家居連接標準Matter，可以讓Apple、Google、Amazon等不同牌子的家居配件都能走同一種標準，譬如門鐘、鎖、燈等，可以在不同的生態系統上互相搭配運作。

 

【Apple釋出iOS 16.1更新】5. 電量百分比顯示回歸！

 

　　升級iOS 16.1後，iPhone mini系列的iPhone 12 mini、iPhone 13 mini，以及更早的iPhone XR、iPhone 11都可以支援「電量顯示百分比」功能，能夠直接查看「電量格數」，不用再被顯示為「滿格」的靜態圖欺騙！

 

想知iOS 16更多全新功能可瀏覽Apple官網

 

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