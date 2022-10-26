8厘高息股，抗跌力特強

上日提到，香港銀行近期陸續搶存款，定期利息已經加至接近4厘，甚至以上。但當然，這是有限制的，例如必定要新資金，又或者金額有上限，以至其實不可存足一年（當然，有姊妹正正不想存一年），即是不會收足一年的4厘息。

但無論如何，這已經頗吸引了。這還不止，遇上近期股市再大跌，兩者簡直形成強烈對比，即是一種是無驚無險賺4厘；另一種就是一買就蝕十幾厘，而且不知何時可以返家鄉。

我的姊妹Carol本來都有買股票的，短炒和長揸收息的都有。但近期她也意興闌珊，有多餘錢只想到造定期。她告訴我，除非找到8厘息以上的收息股，而且股價要十分硬淨，否則不會考慮。

（iStock）

於是，我替她挑選了6隻有8厘息的股票，但大家有留意股市的都知道，星期一(24日)港股突然「無端端」大跌逾千點（美股前周五(21日)大升700多點，所以說，港股之跌真的有點無端端），翌日(25日)恒生指數更一度跌穿15000點，真的很嚇人。

我挑選出來的6隻8厘股，分別是：中國神華（01088）、中移動（00941）和三桶油，即中石油（00857）、中石化（00386）和中海油（00883）。還有一隻是50多厘息的東方海外（00316）。

聽到我說是50多厘息，Carol馬上露出驚嚇的表情。

「不錯，是50多厘！東方海外是航運股，航運股的周期性很強，好景的時候可以很好，但差的時候也會差到令人難以置信。前幾年航運業低潮，她的業績大幅倒退，但疫情造就航運業復甦，這兩年賺大錢，而東方海外對股東又十分慷慨，只要有錢賺，而且是大幅增長的話，她都會盡量回饋股東。除了正常的中期和末期息之外，她還會派特別股息，這幾樣加起來，去年東方海外就派了45元左右的股息。而單計今年上半年，也派了46元左右的股息，令到她的預期股息率高逾50厘！」我告訴Carol東方海外的特別情況。

「嗯，原來如此，但這不是可以持續的呀！」

「我同意，所以，妳可以考慮，但未必需要揀她，因為她的變數很高。但其餘的幾隻股票確實是較穩陣的8厘息股呢！」

「嗯，但幾乎全部都是資源股，而當中更包括了三桶油，似乎太集中了！」

「同意，但如果要當中選一隻，我會建議選中海油，因為管理層承諾，未來幾年（2022-24年），至少會派0.7港元股息，而派息比率也不會低於四成。今年上半年，中海油已派0.7元人民幣的股息，即是還未計末期息，已經超越公司的承諾！當然，中海油可以派高息，主要因為油價上漲。妳可能會認為，油價升主要因為俄烏戰事，如果戰事結束，油價未必可以再升。雖然如此，但我仍然相信，油價是會偏強的，至少在70美元一桶就已經不錯，油價太高，油股反而要被徵收『暴利稅』，未必是好事。」

「這樣說都有道理。」

「至於中移動，她的業務其實十分穩定，也擁有大量現金流，派息能力不容置疑，而這兩三年又因為少了固定資產投資，所以又增加了派息，令到她的股息率剛好超越妳的要求。其實，在這6隻股票當中，我認為中移動是最可靠，也值得長期持有的收息股！」

「收到，讓我想想！」

在我和Carol談過這幾隻8厘息的高息股之後，這個星期港股再跌，但我整理過這幾隻高息股的表現，發覺她們的抗跌力十分強，股價固然跑贏大市，個別的股價更紋風不動（見附表），在今時今日的市況下，實在難能可貴呢！

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

