金牛座月食帶來翻天覆地衝擊？財務危機、天災、公司倒閉都有可能發生？

來到日月食的季節，上星期本欄談了10月25日的天蠍日食，而另外11月8日則會有金牛座月食，今次繼續探討。

這個金牛 - 天蠍軸線的日月食，對於整個2022年，以至部分的2023年，都會帶來巨大的影響，尤其是這個星座組合，是關於金錢、財務、資源、債務、危機，而剛好這一年，大家或許都深深體會到，環球的經濟下行、股市動盪，以至不少物資出現短缺，特別是能源荒，導致能源價格飆升，引發嚴重通賬。這些都是金牛-天蠍在時事、財經占星部分的啟示。

至於這個金牛座月食，會帶來強大的壓力和衝擊。明明是又光又圓的月亮，月食時就如「被吃掉」，意味著是一種「不尋常」、「意料之外」的變化，甚至是有些事情是「結束」、「完結」。加上這個月食跟天王星緊密的合相，會是翻天覆地的衝擊，殺你一個措手不及。

月亮金牛則對應金錢、財務、物資、土地、大自然這些東西，從大環境的角度出發，就是對於經濟、財金市場的震盪。而從個人的角度出發，亦要特別注意自己財務的問題，是否做好準備，以應付環境上的變化；又或過去在理財方面，有沒有一些不妥當的地方，現在問題會爆發出來。

另外，還有可以檢視自己跟「物品」、「物質」的關係，有沒有一些囤積的問題？ 過度的囤積是否反映了內心的不安與匱乏？還是一直覺得自我價值不足，「不值得」擁有一些好東西？這些比較深層的心靈問題，也可以通過「物質」層面去反映出來。特別是月食會讓人情緒比較波動，這些不安的情緒，往往反映出內心的某些缺失或不安全感。

而金牛跟大自然和土地有關，亦要注意天災、地震、糧食供應的問題。

而這次月食的壓力點，落在土星上。土星是一些有規模、架構的傳統機構，這些公司特別容易受到影響，或許會出現業務問題，又或人事上的架構重組，當然還有裁員、倒閉的問題，可以留意相關的消息。而土星在水瓶座，科技公司更會是在風眼範圍。無論你是投資在這些公司，還是在當中工作，都要加倍注意。

土星也是上司、長輩級的人，在個人的層面，也要注意公司中的管理層，會否出現變動、危機，以至大地震？亦可能你的上司會換了人，自然亦會影響到你的工作、人事部分了。

日月食其實是一種清洗，讓我們把亂糟糟的事情清理，翻新，再重新出發。雖然過程是像坐過山車，但事情的結束與開始、更新，也是宇宙的運作法則，重點是我們要懂得星象，順勢而為，作好準備。