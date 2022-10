【得獎名單】【DIVA Bonus】賞你南海二號$300餐飲禮券

本推廣活動已圓滿結束,非常感謝大家的支持及踴躍參與!

現公布得獎名單 :

(Facebook 顯示名稱)

Vicky Ho

Pui Lui

bettyshum

Hugo Suen

James WONG

Blair ma

Donnai Wu

Karen So

翁智煒

Zheng Pat

Cherry So

Cheng Cc

lai sang lam

wing cheong lo

Tammy Sin

Adrian luk

Wilson Fong

Tong Wai Leung

Cha Cha

Suet Fong Yeung

May Ng

Yee Bik Yan Leung

Mo Ment Um Moment

kenny leung

woo hong

Cora Sun

Patrick Le

col ku

Wu keung

Vincitong

babay bay

Walace Mak

LMH Kong

Li C K

Wing Li

Panda Meow

Mingkum Chan

Dickson Lee

Ws Lam

Sisi

Apple

Fin Fina

Florence Tai

chuen Mui wong

Polly Wang

kaka lam

Fung Tsang

Ling Ling

Aqsa khan

Lau Yan

Ka chan

Wincy Ting

Tam tam

bobo

Vin Ho

Jacky Wong

Franky Chan

Lilian Fong

Chunyiu kwok

komg wu

tam tan

Zuric Kwan

Karen

Daa

fanny yin

Judy lam

Carol Mon

Roy Yip

Jose Kong

Marvin chan

Amanda Lee

Sheryl Lee

toto Lai

meimei maa

Ivee Leung

Jack Ki

Apple Li

wjggg

Howard Luk

Ely Ho

Compound

徐徐

Chan kei wai

Jeffrey Lam

Eva Koo

Aaron

Erica tsu

Roy Chan

KC

Ming Ming

Jack Chan

Jacky Tsang

Iris

ken liu

dorothy

Kenneth Leung

MrFun

Ka N

Tracy Tang

Philip Chan





備註:

- 得獎者可獲得南海二號$300餐飲禮券乙張 (需消費滿$1,000元方可使用)。

- 得獎者將經電郵通知領獎詳情。

活動條款及細則:

1. 活動將於2022年10月20日至10月26日晚上11時59分截止,逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時,代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次,參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動,經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題,寫得最好的100名參加者將獲得南海二號$300餐飲禮券乙張(名額100個)。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同,本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確,以致本公司未能通知領獎,或參加者錯過換領時間,本公司概不負責,亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金,經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份,否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動,以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利,如有任何爭議,本公司保留最終決定權。





如對本推廣活動有任何查詢,歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。