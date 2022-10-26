【著數速遞】10月份入油優惠 | Esso、蜆殼、加德士5大油站最新信用卡＋油卡折扣！星期幾入油激減？邊張卡最抵？同場：消委會實用油價格價APP

買車容易養車難，尤其在油價高企的香港，就算國際原油價格下跌，本地油價也長期「加多減少」，令一班捱貴油的車主叫苦連天。駕駛人士若要減輕入油開支，唯有從入油優惠入手，慳得一蚊得一蚊！各大油站的常見入油優惠分別有門市折扣、油卡優惠和信用卡優惠，編輯部今次為大家整合埃索 Esso、蜆殼 Shell 、加德士 Caltex、中國石油，以及中石化 5 大油站的最新信用卡及油卡優惠，最後推薦消委會的好用油價格價 APP，方便大家以最划算的優惠入油慳油費！

埃索 Esso：恒生信用卡入滿$500送$100相同汽油！會員入指定汽油每公升減$4.2！

信用卡優惠：

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• 指定日子用恒生信用卡入汽油每滿 $500，額外送價值 $100 同等汽油

積分卡優惠：

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• Smiles 基本咭會員到 Esso 及東方石油油站入 Synergy Supreme+ 特級汽油尊享即時汽油折扣 $4.2／L；入Synergy Extra汽油享即時汽油折扣 $3.6／L

• Smiles 基本咭會員逢星期三、六到 Esso 及東方石油油站入 Synergy Supreme+ 特級汽油每滿 $500，即時送多 $120 相同汽油

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