法官變大廚、律師變侍應、被告變食客？中央裁判司署變高級英倫食府！貴族式品嘗生蠔勞斯萊斯、法草飼牛肋肉、野生龍脷柳

英女王露面、英女王去世；英磅大升、英磅大瀉；英首相落台、英首相上台 —— 我們的關注點，就是永遠離不開英國。

因為我們有過往的歷史，所以我們與英國難捨難分。所以呢，作為香港歷史遺蹟的中央裁判司署（英文叫做The Magistracy），變身修葺後成為一間高級食府（都是喚作The Magistracy），必然地立即成為城中熱話，還旋即成為一枱難求之店，在沒有正式啟動宣傳、沒有任何新聞發佈的情況下，據說已爆滿至年底，城中名人雅士明星才俊都爭相訂座。

我當然想快去The Magistracy試菜，受邀時固然是喜上眉梢，隨之以來卻是有點懊惱 —— 因為男士dress code指定要有領口恤衫、西裝外套以及皮鞋。當時香港仍然攝氏卅多度，這個要求未免太考人吧！不過餐廳很著力地營造昔日優雅氣氛，賓客自不然要配合一下，於是我要在鞋櫃內打撈出過去3年沒穿過的手造皮鞋，細心檢查證實沒有氧化不會崩爛，才安心過來。

通往中央裁判司署這道大閘，應該很久沒有打開過吧。

拾級而上，有種像是被告被帶上法庭之Surreal感覺。

前方是庭園酒吧，內裏是如假包換Fine Dining，進場顧客必須穿上有領口恤衫、西裝外套以及皮鞋。

中央裁判司署始建於1847年，話說政府很講求效率，為節省押解時間，把中央裁判司署建於域多利監獄和舊中區警署附近，實行「一條龍服務」，後來該建築拆卸重建，於1914年落成，1915年4月正式開庭，即是現在的樣貌，走希臘復興式建築，紅磚外牆、粗大樑柱、拱門等元素，構成莊嚴而別緻的優雅風格。裁判司署於1979年遷出之後，曾作為多個政府用途，然後又空置過一輪，直至域多利監獄於2006年完成歷史任務，舊中央裁判司署連同前域多利監獄、前舊中區警署建築群，被活化成現今的「大館」多用途文創區，中央裁判司署終有機會再次展現人前。

像這樣的美麗環境，值得好好坐下，感受時光倒流的況味。

牆壁完好的保留了細緻的窗框帶狀裝飾，刻畫了一個時代的美學。

閣樓可放置一張大長枱，具一定私穩度，又可俯瞰整個餐廳環境。

下一頁：更多百年古蹟、用餐區華麗裝潢