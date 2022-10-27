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27/10/2022

港今年實質薪酬增1.6%贏星洲 料明年幅度相若

#薪酬
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　　 【晴報專訊】本港通脹維持穩定，打工仔的「血汗錢」亦更有保障。有跨國人力資源機構調查發現，受惠於低通脹，本港僱員今年實質薪酬增長達1.6%，不但跑贏新加坡，更是亞太區增長第5快地區，展望來年亦可維持實際增長幅度。有學者估計本港來年通脹維持低位，但人力顧問指經濟環境未見改善，港企來年加薪幅度仍「言之尚早」。

 

惠於低水平通脹，香港僱員今年實際增薪幅度於亞太地區前列。（資料圖片）

 

　　ECA International訪問來自68個國家的逾360家跨國企業，其中本港僱員薪酬今年錄得名義增長3.5%，按年多1個百分點，考慮1.9%通脹，實質增長為1.6%；而全球平均增薪4%，但78%國家及地區受通脹影響，實際薪酬均下降。

 

　　ECA亞洲區域總監關禮廉稱，香港僱員受惠於低水平通脹，今年實際增薪是亞太地區增長第5快，亦遠高於實際薪酬不加反減的新加坡。展望來年本港名義薪酬增長料達4%，扣除預計通脹2.4%，實質增長可維持同一水平的1.6%，全球則料增薪5%，但或僅37%地區能有實質增長。

 

受惠低通脹 預計來年維持

 

　　多國高通脹均受俄烏戰事帶動能源價格影響，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，本港轉用較貴天然氣亦令能源價格上升，但幅度遠不如歐美般，同時食品及租金等多項影響通脹因素均保持穩定，受惠於強美元，進口成本降，料明年通脹維持在2至3%正常水平。

 

　　近年不少港人選擇移居外地，毅知顧問公司董事總經周綺萍指，港人在外受制於資歷互認、語言及文化不通等因素，通常難找回同等薪酬，連帶高通脹及稅率等因素，實質工資往往少過在港，長遠有機會令他們考慮回流；惟加息周期影響本港營商環境，加上疫情隨時有變，港企來年考慮加薪水平或要最後一刻才決定。

 

　　另政府向立法會提交文件，提到議員本月1日起加薪約1.7%至10.4萬元，醫津亦加約1.7%至3.65萬元。而特首會同行會亦接納司法人員薪常會建議，上調法官及司法人員的薪酬2.5%，追溯至今年4月1日起生效。

 

 

轉載自: 晴報

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