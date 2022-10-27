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27/10/2022

盧寵茂：修例非為輸贏 確保市民抗疫勝利 7醫生免針紙下月9日失效

#盧寵茂 #免針紙
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　　 【晴報專訊】涉濫發免針紙風波持續。醫務衞生局局長盧寵茂昨重新宣告，涉案7名醫生簽發的全部免針紙，將在下月9日失效。對修例遭質疑「輸打贏要」，他強調法例需予港府足夠權力履行抗疫責任。有立法會議員轟政府以修例繞過法庭，做法粗暴。病人組織則指，政府以行政手段修例，形容「蔚為奇觀」。

 

盧寵茂昨在立法會上強調599L章訂立的初心，為賦權予政府執行抗疫責任。

 

　　高等法院早前裁定醫衞局局長無權廢除涉濫發的免針紙，港府前日修例，賦權局長可出於合理懷疑或公眾利益宣告免針紙失效。醫衞局局長昨重新宣告，涉案7名醫生簽發的免針紙在下月9日失效。局方強調，宣告免針紙失效前已考慮所有因素，包括懷疑醫生簽發前未作臨床評估等；涉案醫生可在下月11日前作書面申述。按醫健通記錄，約2萬張涉案免針紙仍在有效期內。

 

立會議員病人組織質疑做法

 

　　對於被批評「輸打贏要」，盧寵茂強調599L章訂立的「初心」，就是賦權予政府執行抗疫責任，做法「非權力問題，而是責任問題」。他不會形容事件中有誰勝出，強調僅是確保市民在抗疫戰中勝利。

 

　　立會議員狄志遠指，政府繞過上訴直接修例，做法粗暴，亦顯示政府並無足夠法律基礎抗辯，當日廢除免針紙未有充分考慮是否符法律框架，或打擊管治威信。另一議員江玉歡質疑當局是否須馬上修例，且將疫苗通延長6個月，與復常方向相違。病人政策連線主席林志釉指，政府以行政手段修例，形容「蔚為奇觀」。

 

 

急性壞死性腦炎童 術後危殆

 

　　港大感染及傳染病中心總監何栢良指，持免針紙者播毒風險較高，倡應持陰性快測證明出入處所，另建議疫苗通可排除圖書館等「不需除口罩」場所，以配合復常。

 

　　本港昨單日呈報5,403宗確診，包括388宗輸入。輸入XBB增29宗、BF.7多3宗，BQ.1.1多1宗；BA.2.75.2首現本地個案，涉1名已打2針、居元朗的76歲老婦。另多7人死亡。聯合醫院放射及器官造影科10名職員染疫。

 

　　另31個月大男童因急性壞死性腦炎，前日需做緊急腦部手術，仍然危殆。

 

轉載自: 晴報

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