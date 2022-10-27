預告與Bob大團圓結局 劉佩玥︰保證唔會令大家失望

【晴報專訊】劉佩玥（Moon）昨日出席百佳X雷澳美食Leo's Fine Food「全新即食滋味系列」發布會，被封為地獄廚神的Moon，笑言因工作太忙，沒時間鑽研廚藝，所以將來另一半要接受她是「無飯煮婦」。問到其緋聞男友周志文有否投訴她不會下廚？Moon說︰「無人投訴我，我爸爸話將來無人接受到我呢樣嘢，佢就包養我一世，因為佢煮嘢食好叻。」

Moon自言只懂得下廚煮麵及炮製沙律。

Moon即場試食全新即食滋味食品系列，笑言要乘機入貨。

另外，Moon與林盛斌（阿Bob）在劇集《美麗戰場》中的情侶檔獲得觀眾喜愛，她開心說︰「真係好多謝大家支持，喺街上見到小朋友同街坊，佢哋真係會叫我靜兒，叫阿Bob做徐富貴。」她更向觀眾保證，指二人的感情發展一定不會令大家失望，「導演噚日（前日）先交咗個結局，我哋都唔知佢剪接成點，我同阿Bob個結局係sweet嘅，狗血當中有一點甜；至於陳瀅同我點解會反目成仇，依家仲未講，大家拭目以待。」