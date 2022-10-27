  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

27/10/2022

預告與Bob大團圓結局 劉佩玥︰保證唔會令大家失望

#劉佩玥 #美麗戰場
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　 【晴報專訊】劉佩玥（Moon）昨日出席百佳X雷澳美食Leo's Fine Food「全新即食滋味系列」發布會，被封為地獄廚神的Moon，笑言因工作太忙，沒時間鑽研廚藝，所以將來另一半要接受她是「無飯煮婦」。問到其緋聞男友周志文有否投訴她不會下廚？Moon說︰「無人投訴我，我爸爸話將來無人接受到我呢樣嘢，佢就包養我一世，因為佢煮嘢食好叻。」

 

Moon自言只懂得下廚煮麵及炮製沙律。

Moon即場試食全新即食滋味食品系列，笑言要乘機入貨。

 

　　另外，Moon與林盛斌（阿Bob）在劇集《美麗戰場》中的情侶檔獲得觀眾喜愛，她開心說︰「真係好多謝大家支持，喺街上見到小朋友同街坊，佢哋真係會叫我靜兒，叫阿Bob做徐富貴。」她更向觀眾保證，指二人的感情發展一定不會令大家失望，「導演噚日（前日）先交咗個結局，我哋都唔知佢剪接成點，我同阿Bob個結局係sweet嘅，狗血當中有一點甜；至於陳瀅同我點解會反目成仇，依家仲未講，大家拭目以待。」

 

轉載自: 晴報

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#劉佩玥 #美麗戰場

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk