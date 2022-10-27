袁澧林認呂爵安上過香閨 否認緋聞因高攀不起

【晴報專訊】「文青女神」袁澧林（Angela）日前被指與MIRROR成員呂爵安（Edan）因拍攝電影而戲假情真。前晚Angela出席活動時被追問緋聞，她與Edan口供一致，互稱對方是好朋友。面對傳媒窮追不捨，她兩度求饒，直指自己高攀不起。

袁澧林

第19屆香港亞洲電影節前晚舉行開幕禮，《過時‧過節》和《窄路微塵》被選為開幕電影，兩部電影演員包括毛舜筠、謝君豪、談善言、袁澧林及張繼聰出席。適逢前晚是Angela的29歲生日，大會特別送上鮮花祝賀。

呂爵安和袁澧林合作過《闔家辣》和《過時‧過節》，有傳拍戲時撻著。（資料圖片）

剪了一頭短髮的Angela，笑稱沒有受到任何刺激，純粹想發掘自己另一面的美。問到呂爵安是否喜歡其新髮型？Angela表示︰「我哋係好朋友，佢都否認咗。」但承認Edan有上過其香閨，「我哋有一班人固定一齊玩，成班人有一次上過嚟我屋企玩。」網民踢爆Edan疑似在其香閨開直播，Angela澄清並無此事，對方可有為她慶祝生日？Angela表示收到好朋友式的生日祝福信息。身旁的張繼聰代解圍︰「佢都上過我屋企，不過係搵我老婆，好平常啫。」

張繼聰開腔代解圍

袁澧林回應緋聞時，多次要張繼聰出口解圍。

至於兩人被指穿情侶衛衣及戴情侶帽，Angela強調只是撞衫，又指帽子是公關送贈。問她是否喜歡Edan這類男生？Angela即求饒︰「我哋係好朋友，大家放過我啦，因為唔敢高攀。（驚被佢啲粉絲鬧？）係好朋友。（係咪要低調？公司畀壓力？）真係好朋友，快啲放過我。」張繼聰再次幫口︰「呢個世界好闊嘅，我哋呢啲上咗年紀都好有魅力㗎，睇下我呢啲囉！係咪好朋友呢？係咁幫你！」