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27/10/2022

今年施政報告的「搶人才」

#施政迴響 #搶人才
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

    論盡中港台

    本欄隔周四更新

　　香港新任特首李家超就任兩個多月後發表首份施政報告，這份報告是在好些不利經濟數據的背景下撰寫，財政司司長陳茂波一個多月前已作警告，謂香港2022至2023財政年度的財政赤字將從563億元港幣擴大至1000億港元；政府財政儲備將進一步降至8000億港元邊緣。

 

　　而就在施政報告公布後翌日，香港特區政府統計處公布，2022年7月至9月失業率臨時數字為3.9%，連續五個月下跌，雖說是優於市場預測，但有經濟學者警告說，這只是因為勞動力減少使基數變小而已。

 

　　特首在施政報告承認過去兩年不見了14萬勞動力，揚言要在全球範圍「搶企業，搶人才」。而香港人才流失，是否與近期出現的移民潮有關？不過，香港特區政府並沒有完整的移民數據，甚至在政府口徑中，也否定香港出現「移民潮」。國務院港澳辦副主任黃柳權更曾經指出，人口減少的原因涉及多方面，形容香港出現「移民潮」並不恰當。

 

（iStock）

 

　　今次特首在發表施政報告後，10月20日曾出席電台的答問與烽煙節目（叩應節目）。一位何姓市民來電，認為人才離開香港是政府造成的，背後原因「大家心知肚明……」，「特首你是一定知道的，只是你不承認而已」。他說的「心知肚明」，一說便俗，不說也罷。而無可否認，大量老師、律師、醫生、護士……流失，港府是否也要反思：是否教育政策、法律政策、醫療政策等，都出了問題？抑或還有別的原因？

 

　　根據政府今年8月的淨遷移數字，本港居民淨移出人數自2020年後急升，去年近9萬人，今年截至年中更進一步急升至超過11萬人。當然，淨移出數字包括港人為工作、求學和移民等各種因素的流動，不代表移民人數。但也有側面佐證看移民現象。例如政府最近公布去年有近1萬5千人申請俗稱「良民證」作移民用途，較2020年急增4成，又由於透過BNO「5+1」安排移英不須申請「良民證」，因此預計「隱藏」移民數字比實際上更高。

 

　　無論如何，人才流失是香港當前的首要挑戰，如何應對是當務之急，需要即時和具變革性的努力來處理。可惜特首用上了「搶企業，搶人才」的字眼，這個「搶」字十分粗鄙、低俗和礙眼。「搶」字可解作碰撞、觸碰，如「呼天搶地」；也可解作皮膚受擦傷，如：「不小心搶破了一塊皮。」；甚至可解作「刮磨刀剪的刃端，使其鋒利，如「剪子新搶過，快多了！」但一般看見「搶」字，多是貶義，爭先恐後才要「搶」，例如「搶購」、「搶修」、「搶著說話」等。便壞的情況，「搶」字代表了奪取，包括「搶劫」、「搶錢」。倒要問：香港特區政府何時做了強盜，要去「「搶企業，搶人才」?

 

　　人才是要招攬，要吸納，不是靠「搶」。吸納人才豈能使用強盜邏輯，想用武力解決？吸納人才的手法，更需要循循善誘，以理服人。例如現今的移民潮，有不少可能作出錯誤判斷，以為外國的月亮真的比香港的圓。但移民外國後，特別是英國，會發覺英國的經濟環境，比香港更差，天寒地冷，氣候陰濕，香港特區政府大可游說他們回流發展，月亮竟是香港的明，不用去搶！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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