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28/10/2022

改戲路演霸氣富豪吸正評 林盛斌華麗轉身爭做男一

#林盛斌
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　　【晴報專訊】百足咁多爪的林盛斌（阿Bob）穿梭電影及電視圈，近年又投資娛樂公司、便利店及網購，更開設自家YouTube頻道分享生財之道，絕對是一位全能藝人。然而，阿Bob仍未心足，期望個人演藝事業更上一層樓，「我拍戲試過擔正，但拍劇未試過做男主角，呢樣嘢係我to-do list之一。」

 

阿Bob享受拍劇，希望發掘自己更多可能性。

 

　　近年甚少拍劇的林盛斌，近日演出由葉念琛監製及編劇的台慶劇《美麗戰場》，帶給觀眾驚喜，演出獲好評。與葉念琛再度合作，阿Bob感恩這位老拍檔作大膽新嘗試，「之前合作好多次，做過佢監製嘅電影《我要發達》男主角，今次拍《美》劇個角色好唔同，睇番playback，自覺演戲上都有少少進步。」阿Bob飾演霸氣富豪徐富貴，對著劉佩玥（Moon）飾演的娛樂記者李靜兒時展現鐵漢柔情一面，對感情認真又有義氣。他坦言︰「今次同Moon好似情人知己，當係咁多狗血劇情以外嘅甜品。」他更主動要求為角色加上「擔雪茄」動作，增添富豪感覺。對於獲封劇中「最好睇CP」，阿Bob對Moon讚不絕口，「我拍劇對咗Moon三個月，呢個女仔除咗好識得關心人，又會勤力熟讀劇本，兼會主動搵導演溝通，呢幾年見證佢慢慢成長，係比較難得嘅女演員，希望佢喺台慶頒獎禮得到認同。」

 

葉念琛（右）睇好阿Bob殺入台慶頒獎禮最佳男配角五強。（FB圖片）

 

決心放低搞笑形象

 

阿Bob飾演的徐富貴霸氣得來有情有義，擺脫搞笑形象。

 

　　回想拍劇多年，阿Bob直言︰「之前拍《食為奴》、《老表》系列，多數都係扮鬼扮馬，但今次完全唔同，係好認真嘅角色，所以今次對我同葉念琛嚟講都係好好嘅經驗，畀大家知道阿Bob唔止做司儀，其實拍劇都OK，有耳目一新嘅感覺。（難以改變司儀及搞笑形象？）其實以往監製多數搵我做搞笑角色，但其實任何認真角色我都處理到，希望大家明白我係一個演員！」入行近20年，阿Bob在電視台仍有心願未了，「我過往做過港產片、網絡大電影嘅男主角，劇集就未試過，未來希望有朝一日做到，好似以前目標係做台慶、港姐嘅司儀，最後都成功，劇集男主角係我to-do list之一。」

 

阿Bob見證張秀文步入教堂，笑言如同嫁女一樣。（FB圖片）

 

　　阿Bob在事業、家庭皆非常成功，亦是圈中「金牌媒人」，先後為張秀文、朱慧敏找到如意郎君。他表示近十年撮合了近十對情侶。「近年身邊男女都有好多唔同界別嘅人士，我介紹嘅人都係自己嘅朋友。我由中學開始已經鍾意搞呢啲嘢（做媒），當然都有唔少失敗嘅例子。」他笑言目前會盡力幫助視后胡定欣脫單，「我同定欣好熟，佢係一個好好嘅女仔，性格獨立又有賺錢能力，唔使男人養，我相信一定搵到適合佢嘅伴侶。」

 

斥方力申擇偶要求高

 

方力申被指擇偶十分挑剔。（資料圖片）

 

　　不過，提到現年42歲的鑽石王老五方力申（小方），阿Bob卻「扯白旗」投降，「我曾經想介紹女仔畀小方，但結過婚嘅女仔佢唔考慮，食餐飯都唔肯，我心諗人哋27、28歲，都唔介意你（小方）係叔叔，小方真係好多要求。」阿Bob明白小方是圈中筍盤，但仍忍不住炮轟老友︰「佢太多要求，唔知想識啲咩女仔，我都放棄佢！」問到可會開設婚姻介紹所？他即耍手擰頭，「我搞好多生意都唔使親自處理，好似網購、便利店，主要請人幫手；但婚介唔可以搵人搞，怕到時出現麻煩事，例如遇到老千，我就要孭飛。」

 

轉載自: 晴報

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