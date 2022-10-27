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27/10/2022

【FOCUS】FED Pivot？ 市場屢押-屢輸-再押

#聯儲 #加息
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　　澳洲央行、加拿大央行，下一個放慢加息腳步的，是否輪到美聯儲？隨著貨幣市場對其12月加息75基點的押注從一周前的近八成(77%)急降至四成以下(37%)，美元如泄氣皮球般連跌兩日失守110關口，十年期美債殖利率亦一度跌穿4%－－這一次，「屢押屢輸」的交易員能否真的迎來「FED Pivot((聯儲轉向))」？

 

債息倒掛閃衰退信號成理由之一

 

　　月初(4日)澳洲央行加息25基點，幅度僅為市場預期的一半；加拿大央行周三(26日)加息50基點，幅度亦低過主流預期的75基點。若再加上有關英國央行下周激進加息100基點的預期降溫，以近半世紀以來最快速度緊縮的聯儲，似乎大有理由在12月放棄「第五度(假設下周如期加息75基點)」加息75基點。

 

　　早前多次押注「FED Pivot」卻屢遭頭破血流的交易員，今次理由有三：最新首推在1968年1月至2006年7月期間每次經濟衰退前，都做出準確預警的3個月/10年期國債殖利率倒挂，自2020年3月大流行初期之後終於昨日重現。

 

 

　　二是美國房價指數8月按月跌1.1%，錄2011年12月以來最大環比降幅，而美國30年期固定抵押貸款利率最新突破7%，刷新11年高。

 

　　三是繼聯儲二把手Lael Brainard月中稱，加息及加息預期將以「不可見(can’t be observed)」的方式拖慢經濟後，明年將擁FOMC投票權的三藩市聯儲總裁Mary Daly再指，需避免加息太急令經濟陷入非必要低迷(unforced downturn)。

 

通脹前景南轅北轍，鮑公或硬頸

 

　　三大理由看起來言之鑿鑿，伴隨美元指數失守110關口，在岸人民幣狂飆逾1200點，歐元兌美元暌違一個多月收復平價，英鎊企上1.16。現在的問題是，通脹到底是將如核心CPI般高燒不退，還是如負天然氣價格般突然跳水？

 

 

　　有趣的是，曾成功預警次貸風暴的「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini），和曾成功預警亞洲金融危機的諾獎得主克魯格曼（Paul Krugman），對此看法南轅北轍。前者認為，未來數月乃至數年，通脹將出乎意料上行；後者則相信，租金的滯後性將帶動明年通脹快速下行。誰最終會被證明正確或許並非關鍵，就未來兩次加息幅度而言，最重要的是聯儲掌門鮑公能否言行合一「不惜代價」防止通脹變得根深蒂固。

 

　　從他的前任伯恩斯(Arthur Burns)1979年在驚世駭俗的演講「央行的痛苦」，明言「央行遏制由政治力量持續推動的通脹的實際能力非常有限」看，面對中期選舉、股市下行的鮑公恐選擇有限。惟從他2018年明言「寧作一個『糟糕的美聯儲主席(a terrible Fed chair)』被歷史記載，也不願屈從(knuckled under)」看，市場隨時再押錯。

 

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