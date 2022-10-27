政府就早前廢除「免針紙」進行司法覆核敗訴後，那些用錢買個「打針豁免權」的「醒目」市民會因計得逞而沾沾自喜。筆者擔心，這類「免針紙」沒有免疫力，他們若「中招」致不幸病故，那法官豈不是間接殺人？正是「我不殺伯仁，伯仁因我而死。」雖說法律可保障你使用沒有「免」疫力「針紙」的權利，但也可能害了你的命。

今時疫情仍嚴峻得水浸眼眉，政府急修例，賦予醫務衞生局局長權力，宣布有關「免針紙」無效，總算亡羊補牢，未為晚也。香港近日疫情雖趨向平穩，但新增個案每天仍徘徊於5,000宗以上，兩天便上萬宗，乃全港人口的750分之一，筆者說是「水浸眼眉」並非危言聳聽。

打針防不了長新冠

不少人以為新冠與流感一樣，只要打了針，即使「中招」，症狀也輕微。不錯，打針可防重症，但防不了新冠後遺症「長新冠」。諷刺的是，「長新冠」最初其實是由新冠「康復」者的社群留意到而命名的，反而不是靠甚麼專家發現的！

美國有傳媒集團的行政人員、50多歲的Ken Todd對長新冠可謂深有體會。他自去年初感染新冠後，從未完全康復，但他沒有呼吸困難、胸痛等典型病徵，卻總覺得健康有異樣，疲倦、暈眩、不能調整身體，讓他感覺到有些變化正在身體內發生。

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專家發現，長新冠難以被醫生察覺，甚至完全診斷出來。它不能透過驗血、照X光、磁力共振（MRI）；腦掃描、做體能測試等檢查，便會現形。另一名新冠患者、39歲的Camille Hlavka康復後4個月內，一直感到呼吸困難，但醫生卻說她的肺功能正常。雖然Camille經物理治療，以及呼吸和跑步的訓練後，現已逐漸復元，但自稱只有從前80%至85%身體狀態的Camille對長新冠這類難以診斷，又無藥可治的新病症，只好無奈地寄語同病相憐者：常抱希望，不要放棄。

平行疫症 無形遺害

如果新冠病徵纏綿超過1個月，便屬長新冠。美國已有愈來愈多研究確認，長新冠不容忽視。有人甚至以「平行疫症」來形容，長新冠的遺害並不比新冠小。美國加州大學舊金山分校（UCSF）醫學副教授、長新冠診所創始人兼醫學總監Lekshmi Sonthosh在一個網上醫學論壇表示，新冠病毒可侵襲人體多個器官和系統，包括心、腦、胃、腎；血液、神經、心理、消化、泌尿、生殖、免疫等，導致連串後遺症，包括凝血、肺部纖維化、腦霧、認知障礙等問題。她指出，從大數據及病人問卷的綜合數據顯示，長新冠病人主要症狀最少有：咳嗽、呼吸困難、焦慮、心跳加速、胸痛、背痛、關節痛、肚痛及噁心等。

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與Sonthosh來自同一所大學的Michael Peluso則專研新冠後遺症（ Long term Impact of Infection Novel Coronavirus, LIINC）逾兩年，包括長新冠對懷孕和產後婦女，以及嬰幼兒的影響。他還指出，中年、女性、糖尿、癡肥、社經地位較低等人士，患長新冠的風險都較高。

曾中招 難免長新冠

美國華盛頓大學聖路易斯臨床流行病學中心總監兼研發服務主管Ziyad AI-Aly指出，新冠肺炎因有後遺症，故比季節性流感的影響更深遠。2020年疫情之初，他們早察覺到受新冠後遺症困擾的病人大多說著大同小異的感覺，包括虛弱、疲勞、肌肉疼痛等。他斷言「中過招無著數」，若第二、三次再「中招」，患長新冠的機會將增加。

美國加州大學戴維斯分校兒童醫院兒科感染部主管Dean Blumberg也指出，在港肆虐的B.5病毒引起的病徵雖輕微，例如發燒、咳嗽等，只要不上班上學三數天，通常會自行痊癒，毋須入院，但感染次數愈多，患長新冠的機會就愈大。

為免患長新冠，還是保護好自己，免染新冠為上。Blumberg忠告大家，要自我保護，打齊針（即最少3針）。除了在家之外，其他室內環境，大家還是戴好口罩為妙。

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