滙豐銀行郵寄月結單費用加價3倍！幾時生效？邊5類人可獲豁免？一文睇晒8間銀行收幾錢服務費！僅一間免費？

滙豐銀行月結單收費加價！滙豐銀行近日向客戶發出通告，將於2023年1月1日起調整郵寄月結單的服務年費，由現時每位客戶20元上調至60元，即加價3倍！但有5類人士可獲豁免收費！即睇8間銀行月結單收費及須知！

【8間銀行月結單收費】1. 滙豐銀行：每年60元（2023年1月1日生效）

由2023年1月1日起，滙豐銀行的郵寄月結單的服務年費將會上調至60元，有關收費將會適用於客戶選擇以郵寄方式收取結單的個人理財港元往來戶口、萬用戶口、滙豐尚玉、滙豐卓越理財、滙豐 One、個人綜合理財戶口、大學生理財戶口、現金卡戶口、人民幣儲蓄戶口、港元結單儲蓄戶口、「外幣通」結單儲蓄戶口、外幣往來戶口或任何信用卡戶口。如客戶持有有關賬戶並於同一年度內收取任何郵寄結單將會被徵收年費。

下列客戶可獲豁免收費：

—18歲以下人士

—年滿65歲或以上人士

—綜合社會保障援助受助人

—政府傷殘津貼受助人

—身體傷殘或視覺有障礙之人士

【8間銀行月結單收費】2. 恒生銀行：每年60元

恒生銀行的郵寄月結單費用為每年60元，有關收費適用於個人戶口包括Signature優卓理財、優越理財、優進理財、綜合戶口、智多Kid理財戶口、港元往來戶口、港元結單儲蓄戶口和ATM結單儲蓄戶口。如客戶的任何—個戶口於每年7月至翌年6月期間收取多於兩份郵寄結單，該戶口將被徵收60元年費。

下列客戶可獲豁免收費：

—18歲以下人士

—持長者咭或年滿65歲人士

—領取傷殘津貼／綜合社會保障援助金的客戶

【8間銀行月結單收費】3. 渣打銀行：每月5元（即每年60元）

渣打銀行的郵寄月結單費用為每月5元，即一年60元。有關收費適用於由渣打銀行發出的綜合月結單、信用卡月結單（渣打倍多紛白金信用卡、渣打倍多紛信用卡、渣打Visa公司信用卡、渣打Visa Signature商務卡、指定之萬事達卡［首4個信用卡號碼為5488）除外）、支票／儲蓄戶口月結單、渣打「循環貸款卡」月結單及Manhattan「循環錢」月結單。

下列客戶可獲豁免收費：

—18歲以下人士

—65歲或以上人士

—持有Click-a-Count 存款戶口的客戶

—領取政府傷殘津貼／高齡津貼／綜合社會保障援助金的客戶

（圖源：unsplash）

【銀行月結單收費】4. 中國銀行：每月5元（即每年60元）

中國銀行的郵寄綜合月結單費用為每月5元，即一年60元。有關收費適用於由中國銀行發出的個人綜合月結單及／或往來賬戶月結單，並不包括信用卡月結單或其他賬戶及／或產品月結單。若客戶同時持有港元儲蓄賬戶及港元往來賬戶，中國銀行將從客戶的最高結餘之港元儲蓄／港元往來賬戶中扣取有關費用。

下列客戶可獲豁免收費：

—18歲以下人士

—65歲或以上人士

—領取傷殘津貼／高齡津貼／綜合社會保障援助金的客戶

【銀行月結單收費】5. 東亞銀行：每年5或10元（即每年60或120元）

東亞銀行的郵寄結單費用分兩類：［BEA GOAL 客戶］每月每賬戶10元；［其他戶口客戶］每月每賬戶5元。郵寄結單費適用於以下賬戶：港元往來、人民幣往來、美元往來、綜合貨幣儲蓄（結單）、顯卓理財戶口、至尊理財戶口、BEA GOAL、i-Account 及企業綜合理財戶口。

下列客戶可獲豁免收費：

—18歲以下人士

—65歲或以上人士

—領取傷殘津貼／高齡津貼／綜合社會保障援助金的客戶

—低收入人士（必須於分行申請豁免收費）之指定戶口

—其中一位戶口持有人與上述任何一項相關之聯名戶口

—政府及非牟利機構之戶口

—繳費賬戶

【銀行月結單收費】6. 交通銀行：每半年20元（即每年40元）

交通銀行的月結單收費只適用於信用卡戶口（如銀行戶口於2019年1月1日後仍收取郵寄結單，並不會被收取服務費），費用為每半年20元，即一年40元。不論卡戶持有一張或超過一張主卡，並於收費周期內以郵寄方式收取結單，都只會被收取一次服務費20元，此服務費會在支賬期內按其最近一次使用的信用卡戶口扣除。

下列客戶可獲豁免收費：

—65歲或以上人士

—傷殘人士

—領取綜合社會保障援助的客戶

【銀行月結單收費】7. 花旗銀行：每月10元（即每年120元）

花旗銀行的銀行戶口綜合月結單及信用卡月結單費用為每月10元，即一年120元。有關收費適用於持有花旗銀行私人客戶業務、Citigold、Citi Priority、「Citibanking理財」的客戶。

下列客戶可獲豁免收費：

—18歲以下人士

—65歲或以上人士

—傷殘人士

—低收入人士（個人每月收入少於7,900元或非工作人士之家庭每月收入少於11,500元）

—領取社會福利保障／綜合社會保障援助金之人士

—非牟利團體

—於花旗銀行持有證券服務／債券買賣服務／互惠基金／結構性產品投資戶口之客戶

【銀行月結單收費】8. 星展銀行：免費（每月5元，2023年3月1日生效）

星展銀行雖然目前並沒有就郵寄月結單收費，但根據該行最新公布的銀行服務收費表，由2023年3月1日起，一般／DBS Account及星展豐盛理財的每位客戶每個月收取5元作郵寄月結單費用，即一年60元。

下列客戶可獲豁免收費：

—18歲以下人士

—65歲或以上人士

—殘疾人士（包括身體或心智機能殘疾的客戶）

—入息低於香港特別行政區強積金供款最低入息水平的客戶

—領取傷殘津貼／綜合社會保障援助金的客戶

註：以上資料僅供參考，一切以相關銀行最新公布為準。