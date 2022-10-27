Weekend Chef必學！香噴噴超濃郁「黑松露蘑菇湯」！新手如何做出米芝蓮水準？處理蘑菇切忌做這件事

對於一些不是經常下廚的朋友來說，總想平日有兩至三個拿手菜式，用來打卡呃like嘛！今天我會教大家做一個快、靚、正的菜式，只要你跟著我的方法做，更可做出米芝蓮級的水準，事不宜遲，馬上學做「黑松露蘑菇湯」！

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

近年我身邊也出現了很多Weekend Chef：只會在周末才走到廚房入廚，算是某種療癒的活動吧。當然有部份是熱愛入廚的上班一族！我經常提醒想做一名成功的weekend chef ，必須有4至5道煮得頭頭是道的菜式，黑松露蘑菇湯必定是其中一道，做法簡單，但味道和賣相絕對是宴客中的佼佼者。

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