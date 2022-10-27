27/10/2022
Weekend Chef必學！香噴噴超濃郁「黑松露蘑菇湯」！新手如何做出米芝蓮水準？處理蘑菇切忌做這件事
John Rocha 鹹蝦燦
John Rocha 鹹蝦燦
飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師
中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。
Facebook： John Rocha鹹蝦燦
Youtube： John Rocha Cooking
Instagram：johnrochacooking
網站
鹹蝦燦假日煮場
隔周四刊出
對於一些不是經常下廚的朋友來說，總想平日有兩至三個拿手菜式，用來打卡呃like嘛！今天我會教大家做一個快、靚、正的菜式，只要你跟著我的方法做，更可做出米芝蓮級的水準，事不宜遲，馬上學做「黑松露蘑菇湯」！
食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦
近年我身邊也出現了很多Weekend Chef：只會在周末才走到廚房入廚，算是某種療癒的活動吧。當然有部份是熱愛入廚的上班一族！我經常提醒想做一名成功的weekend chef ，必須有4至5道煮得頭頭是道的菜式，黑松露蘑菇湯必定是其中一道，做法簡單，但味道和賣相絕對是宴客中的佼佼者。
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看