  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

28/10/2022

餐飲營業時間解禁 酒吧料人流增半 食肆盼寬宴會人數

#燒烤場 #社交距離措施 #食肆 #肺炎疫情
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

 　　【晴報專訊】當局進一步放寬社交距離措施，餐飲處所及酒吧營業時間下月3日終解禁，婚宴更可除口罩上台合照。業界料晚市可多做一輪，甜品、宵夜店最受惠；酒吧期望人流多50%，生意回復至疫前水平，更擬增聘一倍人手。惟有食肆指「0+3」實施後料年底本地客將嚴重流失，認為應再放寬宴會人數上限及取消餐桌距離。

 

食肆認為現時宴會人數上限等限制，難應付商務客需求。

 

　　本港過去1周疫情微升，本地及輸入個案分別增5%至10%。港府宣布下月3日至16日，599F章下表列處所包括餐飲處所及酒吧，可解除營業及堂食時間限制；同時餐飲處所、遊樂、公眾娛樂、體育和宗教場所，以及酒店內舉行活動，包括婚宴均允許「台上大合照」時除口罩。醫衞局副局長李夏茵指，重症和死亡數字穩定，料公院能承受，故決定再放寬。

 

　　稻苗飲食專業學會主席徐汶緯指，甜品、宵夜店料最受惠，食肆晚市人流料增，「過去晚上8點客人已『只出不進』，現可望多一批客晚上9時光顧，午夜再去酒吧狂歡。」該學會榮譽會長黃傑龍亦指，晚市最少可多做1輪生意，港人可重拾夜生活，「無咗3年嘅宵夜可返嚟。」

 

未推「0+0」難吸旅客 業界仍不樂觀

 

防疫放寬加上世界盃將至，酒吧望營業額回至疫前水平。（資料圖片）

 

　　香港酒吧業協會主席錢雋永指，世界盃下月舉行，料人流增長50%，每日可做3輪生意，營業額可望恢復至疫前水平，料存貨和人手均要增1倍。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指生意額料有明顯增長，惟因限75%滿客、快測等限制仍在，加上市民夜遊被疫情扭轉，或僅恢復疫前7至8成水平。

 

　　但亦有業界感不樂觀。香港餐飲聯業協會會長黃家和預料，10至12月最少有100萬港人外遊，本港將損失300億元消費額，冀政府盡快實施「0+0」吸引旅客。徐汶緯亦指，9月和10月生意按年跌1、2成，但現時宴會僅能擺20圍，難應付商務客擺50至100圍需求，認為應再放寬宴會人數及餐桌距離限制救亡。

 

增6026新症 21月大女兼染鼻病毒曾危殆

 

　　對入境「0+0」有否時間表，李夏茵指手上無「水晶球」，難預計疫情發展，但強調會按疫勢再考慮，「如疫苗通雖延長6個月有效期，但政府未必會用到6個月。」對財政司司長陳茂波外訪沙特確診，會否錯失國際金融峰會，李指不會評論個別個案，但現政策要求旅客持快測陰性才可登機。行會前召集人陳智思批評防疫措施仍不利外來人才，本港正處「樽頸位」，不能落後，需更進取建人才庫。

 

　　另昨增6,026宗確診，包括375宗輸入；BQ.1.1和XBD亞系各多1宗本地個案。另有21個月大女童同時染新冠及鼻病毒，她已打2針，上周五高燒入院，前日出院後，傍晚再因嘶哮症入院，一度危殆要插喉，現轉穩定。政府專家顧問劉宇隆指，女童1月曾因呼吸道合胞病毒現嘶哮症，料其氣管較弱，康復後再染鼻病毒致禍，估計是被外傭感染；而31個月大染疫男童進行開顱手術後，腦壓仍不穩，已無意識。

 

 

下一頁: 關閉逾兩年 燒烤場下周四重開

 

轉載自: 晴報

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#燒烤場 #社交距離措施 #食肆 #肺炎疫情

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk