名額暫3000 參賽須齊針可除口罩 香港單車節12.18復辦

【晴報專訊】闊別4年的「新鴻基地產香港單車節」將於12月18日復辦，設6項結合休閒及專業車手競速活動，其中供公眾報名的「50公里組」路線將再次覆蓋「三隧三橋」，名額暫定3,000人，可除口罩作賽，但不論曾否確診均須接種3針疫苗，並須持有活動前48小時內核酸陰性結果，活動當日須快測陰性。

「新鴻基地產香港單車節」將於12月18日舉行，公眾可報名參加「50公里組」和「30公里組」。

活動周六（29日）起接受報名，報名費由330元至1.5萬元不等。

香港單車節將於12月18日舉行，公眾可報名參加「50公里組」和「30公里組」，另設適合專業車手的「香港特別行政區成立25周年紀念盃-男子、女子公路繞圈賽及隊際計時賽」，以及會邀請城中名人參加的「總裁慈善及名人單車遊」；名額暫定3,000人，年齡介乎16至70歲，參加者可除口罩作賽；周六（29日）起接受網上報名。

活動前48小時核酸 當日快測

今次路線遍及6區主要幹道和地標，「50公里組」將覆蓋風景優美的「三隧三橋」，途徑環球貿易廣場等，若天氣理想更有機會在回程欣賞日出。參加者若未能於指定時間內抵達沿途各檢查站，須繞道或登上大會的收容車。

除特定人士以外，所有公眾組參賽者須通過下月19至20日舉行的單車技術評核；且不論曾否確診均須在12月4日或之前完成接種3針新冠疫苗，並須持有活動前48小時內核酸陰性結果，及活動當日快測陰性。

旅發局主席彭耀佳解釋，有關規定是按政府要求制定，今次為第5波疫情以來本港最大型戶外體育盛事，故防疫要求較高；又指若市民反應熱烈，將爭取加開名額。另強調大會將提供單車服，市民亦可選擇想穿的衣服，但必須依法。

至於賽前貼士，前單車港隊成員仇多明指，昂船洲大橋斜度約4%，起伏多並會逆風，建議留力、賽前一周起早睡、在飲品添加能量補充劑等。

另外，活動當日凌晨1時起，多區將分階段封路，料當日下午4時半重開。