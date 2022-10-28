  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

28/10/2022

名額暫3000 參賽須齊針可除口罩 香港單車節12.18復辦

#單車節
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】闊別4年的「新鴻基地產香港單車節」將於12月18日復辦，設6項結合休閒及專業車手競速活動，其中供公眾報名的「50公里組」路線將再次覆蓋「三隧三橋」，名額暫定3,000人，可除口罩作賽，但不論曾否確診均須接種3針疫苗，並須持有活動前48小時內核酸陰性結果，活動當日須快測陰性。

 

「新鴻基地產香港單車節」將於12月18日舉行，公眾可報名參加「50公里組」和「30公里組」。

 

　　活動周六（29日）起接受報名，報名費由330元至1.5萬元不等。

 

　　香港單車節將於12月18日舉行，公眾可報名參加「50公里組」和「30公里組」，另設適合專業車手的「香港特別行政區成立25周年紀念盃-男子、女子公路繞圈賽及隊際計時賽」，以及會邀請城中名人參加的「總裁慈善及名人單車遊」；名額暫定3,000人，年齡介乎16至70歲，參加者可除口罩作賽；周六（29日）起接受網上報名。

 

活動前48小時核酸 當日快測

 

　　今次路線遍及6區主要幹道和地標，「50公里組」將覆蓋風景優美的「三隧三橋」，途徑環球貿易廣場等，若天氣理想更有機會在回程欣賞日出。參加者若未能於指定時間內抵達沿途各檢查站，須繞道或登上大會的收容車。

 

　　除特定人士以外，所有公眾組參賽者須通過下月19至20日舉行的單車技術評核；且不論曾否確診均須在12月4日或之前完成接種3針新冠疫苗，並須持有活動前48小時內核酸陰性結果，及活動當日快測陰性。

 

　　旅發局主席彭耀佳解釋，有關規定是按政府要求制定，今次為第5波疫情以來本港最大型戶外體育盛事，故防疫要求較高；又指若市民反應熱烈，將爭取加開名額。另強調大會將提供單車服，市民亦可選擇想穿的衣服，但必須依法。

 

　　至於賽前貼士，前單車港隊成員仇多明指，昂船洲大橋斜度約4%，起伏多並會逆風，建議留力、賽前一周起早睡、在飲品添加能量補充劑等。

 

　　另外，活動當日凌晨1時起，多區將分階段封路，料當日下午4時半重開。

 

 

轉載自: 晴報

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#單車節

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk