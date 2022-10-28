Huawei nova 10 Pro：首配100W快速充電！擁高質自拍雙鏡及三主鏡頭，強化拍攝體驗！

在Mate 50系列還未推出之際，Huawei以nova 10 系列在港應市，當中以nova 10 Pro擁有最強的規格。nova 10 Pro配備雙自拍鏡頭和三個主鏡頭，不論自拍或拍照均有很好的拍攝體驗，更是Huawei首部支援100W快速充電的手機。





（圖片由作者提供）

Huawei nova 10 Pro設計與上代nova 9相近，同樣用上星耀工藝及保留了「星環設計」鏡頭布局，玻璃機背仍有nova標誌，並分别有官方稱為「10號色」的銀及黑兩色機身，機頂機低亦設有立體聲揚聲器。手機擁有6.78吋2,652 × 1,200解像度雙曲面OLED熒幕，能顯示10.7億顏色及P3廣色域，兼支援120Hz刷新率及300Hz 觸控採樣率，能顯示極高畫質，另外亦提供屏下指紋解鎖功能。

nova 10 Pro擁有雙自拍鏡頭，包括6,000萬像素自動對焦及800萬像素人像特寫。

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支援熒幕指紋解鎖功能。

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nova 10 Pro同樣用上星耀工藝及保留了「星環設計」鏡頭布局。

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nova 10 Pro分別有超高清、超廣角微距及景深三個主鏡頭。

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與上代一樣，HUAWEI nova 10 Pro採用Snapdragon 778G 4G處理器，配備8GB RAM及256GB ROM。不過，nova 10 Pro支援100W HUAWEI SuperCharge Turbo有線充電，透過跟機的100W充電器及充電線，啟動超級快速充電Turbo模式後即能極速充電。筆者實際測試過，在nova 10 Pro剩餘5%電量的情況下，不用22分鐘即能充滿手機的4,500mAh電池。

nova 10 Pro擁有雙自拍鏡頭，包括支援100°超廣角及4K攝錄的6,000萬像素自動對焦，以及支援2倍光學變焦及5倍數碼變焦、專為自拍而設的800萬像素人像特寫鏡頭。自拍功能方面，除可在相機切換不同焦距，也內置AI 膚質演算法提升人像特寫體驗，更提供虛化效果及眼頭對焦功能，以及同時以兩個焦距的自拍鏡頭攝錄影片。





機身右側設有音量鍵和電源鍵。

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手機設有立體聲雙場聲器，其中一個設於機頂。

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nova 10 Pro的USB Type-C介面可用來充電及連接耳機。

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支援雙SIM卡，但不設記憶卡插槽。

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nova 10 Pro是Huawei首部支援100W快速充電的手機，啟動超級快速充電Turbo模式後即能極速充電。

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至於nova 10 Pro的三個主鏡頭，分別是5,000萬像素超高清、800萬像素超廣角微距及200萬像素景深。其中5,000萬像素超高清鏡頭搭載Huawei RYYB 超感光濾色陣列，官方稱比傳統 RGGB 鏡頭的進光量有40%提升⁠。而事實上，筆者試用過nova 10 Pro來拍攝相片，白天或晚上的相片質素都感到滿意。





nova 10 Pro熒幕支援最高120Hz刷新率。

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配合兩個前置鏡頭，可同時以兩個焦距攝錄自拍影片。

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nova 10 Pro與上代的nova 9同樣採用Snapdragon 778G 4G處理器，安兔兔測試分數超過52萬，效能比nova 9更強。

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nova 10 Pro的5,000萬像素超高清鏡頭搭載Huawei RYYB 超感光濾色陣列，可拍攝高畫質的相片。

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夜景拍攝的相片效果也算是不俗。

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總結

筆者覺得nova 10 Pro與上代nova 9功能主要差異是提升了拍攝功能，$4,588的定價不便宜，但仍是物有所值。值得留意是，nova 10系列並不像nova 9搭載HarmonyOS 2，而是EMUI 12作業系統，筆者相信未來Huawei會為nova 10系列提供新版HarmonyOS 3的升級。

作業系統：EMUI 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 778G 4G 2.4GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,652 x 1,200像素，6.78吋多點觸控OLED熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：6,000萬像素100°超廣角 + 800萬像素人像特寫（前置） / 5,000像素超高清 + 800萬像素超廣角微距 + 200萬像素景深（後置）

其他：GPS/GLONASS/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置式4,500mAh

體積：164.24 x 74.45x 7.88毫米

重量：191克

售價：$4,588

查詢：Huawei 8128 8810