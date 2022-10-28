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28/10/2022

周末好去處｜避風塘主題區「秋季嘉年華」開鑼！水上人傳統嘆歌表演／小塵埃戶外演唱會／限量DIY迷你許願燈！同場加映：攝影比賽嬴免費導賞團名額

#小塵埃 #周末好去處 #香港非物質文化遺產 #黎帶金 #Paula Au #港烏好去處 #週末好去處 #Michael C #活力避風塘 #攝影比賽 #萬聖節2022 #水上人 #萬聖節 #嘆歌 #Busking #工作坊 #避風塘 #維園 #藝術體驗 #活力避風塘主題區 #嘉年華 #秋季嘉年華 #市集 #Walla-Walla嘩啦嘩啦歷史文化遊 #銅鑼灣好去處 #海岸堤階 #迷你許願燈製作班
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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　秋風起，周末當然要出外走走，感受濃濃秋日氣氛！剛剛開幕1個月的銅鑼灣避風塘海濱的「活力避風塘主題區」即將於一連兩個周末與辦秋季周末嘉年華，當中除了有許願燈製作班、Busking、攝影比賽等精彩活動，更有香港非物質文化遺產之一的水上人「嘆歌」表演！即睇以下活動詳情！

 

位於銅鑼灣避風塘海濱的「活力避風塘主題區」

 

【活力避風塘秋季嘉年華】1. 「嘆歌」表演：水上人傳統歌謠+香港非物質文化遺產！

 

　　說到避風塘，不得不提的當然是傳統水上人文化。這次嘉年華就請來了水上人黎帶金女士和她的孫女梁翹伊女士表演水上人傳統歌謠「嘆歌」，歌詞圍繞水上人家的日常生活，有著濃厚的文化情懷。值得一提的是，「嘆歌」為現時香港非物質文化遺產之一，加上黎女士的獨有水上人唱腔，實在是十分值得欣賞，絕不能錯過！

 

左：黎帶金女士；右：梁翹伊女士

 

【活力避風塘秋季嘉年華】2. 戶外Mini Concert：小塵埃、Michael C、Paula Au輪流登場！

 

　　海邊嘉年華又怎少得歌聲伴隨？除了有「嘆歌」表演外，同場亦會舉辦mini concert，歌手有小塵埃、Michael C以及Paula Au，啱晒喜歡本地音樂的朋友！演唱會將於下午4時至6時舉行，大家可座在長約 90 米無欄杆梯級式沿岸設計的海岸堤階上，欣賞避風塘日落景緻同時聽好歌，夠晒chill！

 

左起： Michael C、小塵埃、Paula Au

 

下頁睇其他活動！

 

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