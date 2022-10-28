【FOCUS】美GDP金玉其外　消費、樓市齊凍

經歷第一、第二季的-1.6%、-0.6%，美國第三季GDP按季折合成年率增長2.6%(預期:2.3%)，令跌跌撞撞的經濟列車暫駛離衰退的泥潭，但難言脫險。「畫外音」更夾雜科技巨頭多事之秋。

淨出口貢獻錄逾40年最大

7月拒將GDP連續兩季負增長認定為「衰退」的拜登，周四(27日)終於揚眉吐氣，第三季2.6%猶勝市場預期。反彈動力為何？答案是淨出口，當季貢獻高達2.77個百分點，錄1980年第三季以來最大，幾乎相當於全數GDP升幅。

何解淨出口在強美元逆風下仍獨領風騷？原因有三：首推匯率影響滯後效應，傳統上至少延遲8個季度；二是歐洲能源危機刺激美國石油相關產品出口急升逾52%；三是商品需求疲弱和庫存堆積，拖累進口縮水6.9%。

換言之，淨出口貢獻的可持續性成疑，而作為經濟主要引擎的消費，第三季對GDP貢獻甚至較第二季縮水(1.4% VS 2%)，更遠低過去年第四季的3.1%。具體看，商品消費按季跌1.2%，其中汽車、食品等支出均下降；而服務消費按季升2.8%，醫療、餐飲、機票等支出增加。

需求疲弱，施壓科技巨頭

儘管美國人由商品消費轉向服務消費的趨勢持續，但先行指標服務業PMI就跌至46.6，為近兩年半以來第二快降幅，顯示亦難對需求疲軟、利率走升免疫。通脹高企，美國人中的「月光族」比例已升至63%的近歷史新高，消費勢續承壓，從電子商務巨頭亞馬遜、社交媒體鼻祖Meta的動盪可見一斑。

前者發布第四季營收指引僅預測增長2%-8%，恐隨時創下公司史上最低增速，盤後股價挫近13%；收入極度依賴廣告的Meta，上季營收縮水4%，錄公司史上最差表現，股價暴瀉25%，市值較去年9月高峰蒸發75%。

半杯水各自解讀，留意PCE

此外，對息口上升極度敏感的住房市場同顯窘態，因房價轉跌、銷售放緩，房地產投資連續第二個季度環比下降，且降幅擴大至26.4%，對GDP貢獻達-1.4個百分點，為2007年底以來最差。

數據好壞參半，樂觀者如拜登，就指顯示經濟復甦正續向前推進(economic recovery is continuing to power forward)，財長耶倫同指，數據顯示經濟韌性和健康地放緩。悲觀者則稱，諸多指標在非經濟衰退期基本停滯相當罕見，或意味美國經濟正在失去動力，明年上半年將再面臨溫和衰退。

不過，無論半杯水看滿還是看空，對聯儲決策的影響都將有限，留意將於今晚稍後揭盅的個人消費支出指數(PCE)，倘若核心讀數續高過市場預期的5.2%(自2020年12月以來多達19次都高過預期)，Fed Pivot 2.0已死？