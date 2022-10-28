股匯大跌，樓價受壓，大家不斷問為甚麼？

但有兩種人不會問，第一種是他們根本沒有錢，世界發生甚麼事也跟他們毫無關係；第二種是他們很多錢，天文數字般的錢，這些事與他們有關，有密切關係，但他們知道他們改變不了，問也無謂，唯有做多些長遠規劃。

先看看過去三年疫情衝擊下，這兩類人的情況。以美國工人階級的工資也加不到10%，有錢人財富增長是肯定，但增長多少？福布斯調查發現美國有錢人財富平均增長超過60%。

對，60%，真的是貧者愈貧，富者越富。

哈佛大學曾做過一個追蹤調查，對象是一群出身環境和智商都差不多的年青人，先調查這些人中，有沒有理想，生活有否製訂目標。多年之後，看看他們能否達到目標。

這些人中，有27%的人沒有理想，生活沒有任何目標；

60%的人理想模糊，生活目標模糊；

10%的人有理想，制定了短期目標和規劃；

3%的人有理想，制定了清晰的長遠規劃。

（iStock）

25年之後，哈佛大學再看看這班人的實際生活如何，他們的工作和財富又有否差別？

先看那27%沒有理想，生活沒有任何目標的人，他們成了社會最底層的人，他們無時無刻不怨天尤人，埋怨社會，埋怨別人。

那60%理想模糊，生活目標模糊的人，則生活在社會中下層，事業上沒有甚麼成就，只是混混噩噩生活，唯一希望是望子成龍。

那麼10%有理想，制定了短期目標和規劃的人又怎樣？正因為不斷實現自己短期目標，最後也成了社會中產階層，多數是做了律師、工程師等專業人士和企業主管。

至於那3%少數，他們一直有規劃地朝着自己理想邁進，最後幾乎都成了社會中頂尖成功人士。

27%就是第一種人，股匯大跌，樓價受壓， 跟他們毫無關係 。3%就是第二種人，即使遇上股匯大跌，樓價受壓，大家不斷問為甚麼時，他們發現是低價買入的機會。

不同的人生規劃有，為每個人的貧富拉開了距離。