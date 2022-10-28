豪擲200萬！華納黑白廣告為MC、Gareth. T、張蔓姿等年輕歌手造勢！MC「烏龜頸」惹粉絲擔心？

上星期在港鐵香港站內，看到華納唱片公司超大型廣告牌，十分吸睛。廣告牌長73米x高6米，以「FUTURE IS NOW 」為主題，推廣旗下八位年青歌手包括：張天賦（MC）、湯令山（Gareth. T）、謝曉盈（Kiri T)、歸綽嶢（Nancy Kwai）、鄧凱文（moon tang）、張蔓姿、LEWSZ及Byejack等。

（網上圖片）

據聞華納豪擲二百萬港元，落重本為年輕歌手造勢，引致旗下其他歌手不滿公司「大細超」。廣告由香港著名攝影師Simon C操刀，以黑白攝影，盡顯各人獨特風格。

（影片截圖）

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近期人氣急升的歌手MC站在廣告中間位置，有網民發現他頸部嚴重前傾，懷疑他患有「上交叉綜合症」。專家指出「上交叉綜合症」大多是用手機時姿勢不正確引起，是低頭族常見的問題。當頭部長期前傾，引致頸椎關節錯位，便會形成俗稱的「烏龜頸」，不但影響外觀，嚴重可引致頸椎病，出現肩膀肌肉痠痛、寒背、圓肩及雙下巴等。

原來MC自小已是機迷，曾打機至通宵達旦，有頸椎問題也不出奇。MC發展如日放中，希望他能好好保重身體，不要讓粉絲擔心。

華納廣告片：