元宇宙年燒100億！Meta虛擬辦公被市場看衰、VR裝置難以應付工作需要！朱克伯格VR霸業何去何從？

Facebook母公司Meta日前發表了旗艦級VR頭戴裝置Quest Pro，並與微軟合作，展示各種虛擬辦公室應用，力圖拓展其元宇宙版圖，但最終只換來市場的悲觀看法。公司股東Altimeter Capital更向Meta執行長馬克·朱克伯格（Mark Zuckerberg）發出公開信，要求他削減對元宇宙的投資，並透過裁員和限制資本支出，挽回投資者對公司的信心。Meta作為一代社交媒體霸主、元宇宙先驅者，為甚麼會淪落至如此尷尬的境地呢？

股東要求縮減元宇宙投資金額

在Meta公布第三季業績前夕，避險基金Altimeter Capital Management執行長布萊德．格斯特納（Brad Gerstner），於2022年10月24日發出一封題為《該健身了──Altimeter給予朱克伯格（及Meta董事會）的一封公開信》的公開信，勸諫該公司不要再增加對元宇宙的投資。

朱克伯克經常粉墨登場宣傳Meta元宇宙，今次旗艦級VR裝置Quest Pro正式發售，他當然要親自露面推廣產品。（圖片來源：朱克伯克Facebook專頁）

在Meta Connect 2022大會上，該公司展示了擁有雙腿的朱克伯格化身在虛擬世界裏跳來跳去，讓人以為只靠Quest Pro便可做到全身動態捕捉。但後來卻被科技媒體《RoadtoVR》踢爆，影片中蹦蹦跳跳的虛擬化身是靠第三方動態捕捉技術來實現。（圖片來源：翻攝Meta Connect Keynote 2022官方影片）

Altimeter Capital持有Meta約250萬股股票，相當於0.11%的股權。格斯特納認為，Meta 持續向元宇宙投入大量資金，但卻看似回本無期，已開始讓投資者失去信心，故此提出3大建議來解決當下困境。

格斯特納的提案分別為：元宇宙的投資金額從每年100億美元壓低至50億美元（約390億港元）；每年縮減50億至250億美元（約390億至1,950億港元）的資本支出；裁減20%人手，精簡公司營運。假如朱克伯格肯採納上述提案，預計Meta每年現金流可以倍增至400億美元（約3,120億港元）。

格斯特納之所以按捺不住要發出此公開信，只因Meta業績表現非常不濟。根據2022年第三季業績報告，公司收入只有227.14億美元（約1,771.69億港元），不僅低於市場預期的273.8億美元，更是首次連續兩季收入下跌；同時，其成本與開支增加19%至220.5億美元（約1,719.9億港元），以致純利暴跌49%至43.95億美元（約342.81億港元）。

元宇宙虧損抵銷臉書3成盈利

Meta成本大增的主要原因是，元宇宙項目實在太過燒錢了！2021年，Meta開始在財報中加入負責開發VR裝置的Reality Labs財務項目，當時顯示公司已向元宇宙投入逾100億美元（約780億港元）的資金。

來到2022年，Reality Labs收入每況愈下，按年跌48.9%至2.85億美元（約22.23億港元），累計首三季虧損總額更高達94.38億美元（約736.16億港元），已完全抵銷Facebook廣告帶來的3成盈利，而且全年虧蝕肯定會突破100億美元大關，難怪會引發投資者的擔憂。

Benchmark分析師馬克·茲古托維奇（Mark Zgutowicz）評估，Reality Labs的虧損額起碼有60%是來自建構元宇宙平台的開發成本。他直言，除非戴上VR眼鏡後不會讓自己看起來像外星人，否則VR元宇宙市場根本難以成形。

Meta現已跟微軟、埃森哲（Accenture）等公司簽署合作協議，將Quest Pro引入到模擬訓練、3D設計、虛擬會議等用途。（圖片來源：Meta Quest官網）

Quest Pro定價過高令人卻步

外界愈發擔心，Meta對元宇宙巨額投資可能會血本無歸，特別是考慮到該公司最近發表的新產品顯得平淡無奇，無法引起市場太大興趣。2022年10月12日舉行的Meta Connect大會上，該公司宣布推出新一代VR裝置Quest Pro，並會跟微軟（Microsoft）、Adobe合作，為元宇宙引入大量生產力工具，試圖將現實辦公場所搬進虛擬世界。

Quest Pro作為旗艦級產品，內置儲存空間達256GB，索價1,499美元（約11,692港元）。相比同廠另一款VR裝置Quest 2，128GB型號價格為399.99美元（約3,112.2港元），256GB型號價格則為499.99美元（約3,899.9港元），顯得Quest Pro定價過於高昂，令人望而卻步。

Quest Pro採用強化鏡片系統與機身設計，讓用戶可享有更清晰、穩定且輕盈的穿戴感受，而且又內置Snapdragon XR2+ Gen 1處理器以提升運算效能，使軟件應用體驗也較上代產品有明顯改善。（圖片來源：Meta Quest官網）

Meta Quest Pro（左）價格為1,499美元，足足比同是256GB儲存空間的Quest 2（右）貴上3倍，相信一般消費者未必有興趣購買。（圖片來源：Meta官網）

至於Meta虛擬辦公室方案，主要是將微軟旗下的Teams、Office、Windows、Xbox遊戲等服務，整合至Quest Pro。用戶可以在VR協作空間Horizon Workrooms內，直接進入Teams視像會議，透過虛擬化身跟同事開會。用戶又可在虛擬世界內使用《Word》、《Excel》、《PowerPoint》等辦公軟件，直接撰寫宣傳文案、製作業務簡報。

Meta建構了一個虛擬的辦公空間，設有3個虛擬屏幕和1組虛擬鍵盤滑鼠，可讓用戶長時間沉浸在元宇宙工作。（圖片來源：Meta Quest官網）

朱克伯格強調，為配合虛擬辦公室應用，塑造了擁有雙腿的虛擬化身，並藉由Quest Pro的臉部識別功能，讓虛擬化身能夠如實呈現用戶當下表情，加上手勢到腳部等肢體動作，讓用戶在元宇宙中享有更直覺、更自然的互動感受。朱克伯格聲稱，這種跨屏幕、跨裝置的體驗為「未來虛擬辦公室的基礎」。

VR虛擬會議未必有市場需求

不過《彭博社》（Bloomberg）卻狠批，Meta推出了一款幾乎沒人會買的貴價VR裝置，然後積極推銷一項現在還未有市場的VR會議服務。現時有採購VR裝置的企業，主要應用於員工培訓，讓受訓者可以體驗模擬的工作環境，而不是進行虛擬會議。

甚至乎，Meta自家員工不愛使用VR裝置來召開虛擬會議。《紐約時報》報道指，朱克伯格曾要求工作團隊在Horizon Workrooms開會，惟很多員工不是沒有VR裝置，就是還未有註冊好裝置，迫使他們連忙購買和設定裝置。另外，Meta技術長Andrew Bosworth也曾嘗試在Workrooms主持一場虛擬會議，但卻因技術故障，最終要改用Zoom開會。

科技媒體《TechCrunch》認為，Meta試圖在虛擬世界重現用戶的表情變化與肢體動作，只不過是對現實世界的低劣模仿；有表情追蹤功能的VR會議勝過沒有的虛擬會議，但不會比視像會議效果更好。由此可見，VR技術作為溝通協作工作，著實沒有太大的吸引力。

《TechCrunch》進一步指出，人們在現實辦公環境中習以為常的各種事情，譬如電腦上的多工作業、滑鼠游標的切換、App與網頁的相容性等，在元宇宙中全都不復存在，這樣工作起來又豈會得心應手呢？Meta現在所做的只是對既有現實事物進行低級模仿而已。

科技媒體《The Verge》指出，Meta虛擬辦公空間裏的鍵盤似乎無法像現實世界般，用戶不必盯著鍵盤就可以快速打字。朱克伯格解釋，這只是初代版本，所以仍未完美，日後將會持續作出改善。（圖片來源：Meta Quest官網）

Meta重點推介的VR會議服務，可讓用戶加入Teams會議。但有不少看法認為，大部分人仍傾向直接透過Teams進行視像會議，而不是在VR環境內以虛擬化身使用Teams開會。（圖片來源：Meta Quest官網）

電池續航短難以應付工作需要

朱克伯格解釋，Quest Pro定價1,499美元，價位比Quest 2高出3倍以上，一般消費者未必負擔得起，所以將之定位為生產力工具，面向設計師、建築師等從事創作的專業人士。例如設計好一輛新車後，Quest Pro用戶可以在虛擬世界中觀察車輛停泊在現實車庫的狀況，查看有哪些地方需要改善。

然而，Quest Pro的耗電量卻遠高於Quest 2，電池續航時間僅能維持60至90分鐘，根本無法長時間工作使用。因此，朱克伯格描述的虛擬辦公應用，迄今只是徒具虛名，未有實際使用的可行性。或許誠如《TechCrunch》所言，虛擬辦公室概念早就應該入土為安了！

Meta Quest Pro的目標客群是從事創作的專業人士，惟其電池續航時間頂多只有90分鐘，相信無論是畫家、或設計師，均難以在1.5小時內完成作品吧！（圖片來源：Meta Quest官網）

由是觀之，企業辦公場所是否存在對VR技術與元宇宙的需求，目前仍要打上一個大問號。但朱克伯格本人卻對元宇宙前景深信不疑，加上Meta公司財雄勢大，確實可讓他繼續投放資源進行探索。2022年第二季Meta研發開支佔收入的比例達到30%，遠遠高於大部分科技企業。

朱克伯格在2022年Meta年度股東大會上揚言：「我們將在3至5年的時間內積極進行投資，並有大量資金流失。」若然Meta在接下來的5年內，每年都投入逾100億美元來研發元宇宙，到2026年軟件、硬件和其他費用的投資可能會累積至700億美元（約5,460億港元）。

Meta元宇宙燒錢更勝自駕車

若然將Meta的元宇宙投資，跟其他科技公司的投資項目作比較，便會發現這很有可能成為科技界有史以來最大的燒錢坑。以蘋果（Apple）為例，在第一代iPhone誕生前的2002年至2007年，Apple研發總支出大概為34億美元（約265.2億港元），當中某些年份的研發經費最高佔總收入的8%。

可是，隨著iPhone銷售額不斷攀升，蘋果研發支出佔比也持續下降：2010年縮減至2.7%；2016年則維持在3%；估計現時已回升至6％左右。期間iPhone給Apple帶來的回報高達1.6兆美元（約12.48兆港元）。相較之下，iPhone為蘋果創造了驕人的業績，但所花資金僅是Meta投資元宇宙的極小部分。

跟Meta元宇宙燒錢程度最接近的，可能是自駕車研發。自2020年起，30家科技企業合共向自動駕駛項目投入160億美元（約1,248億港元）；近年投資總金額已大增至270億美元（約2,106億港元）。

當中以Google母公司Alphabet旗下Waymo的投資最大，2019年研發開支為35億美元（約273億港元），現時估計已上漲至55億美元（約429億港元），惟期間卻鮮有營收入帳。雖然自駕車的投資回報也不明確，但至少投入資金不像Meta元宇宙般龐大。

朱克伯格：共度時艱終有回報

格斯特納指出，就算以矽谷的標準來看，對模糊不清的項目每年投入100億美元，也是一件讓人害怕的事情。他認為，在全球經濟動盪、公司成長放緩之時，更要合理地控制資本開支，所以應把元宇宙投資金額限制在每年50億美元之內，讓公司的自由現金流在收入中的佔比，達到與Apple、Google等科技巨頭的同等水平。

那麼，格斯特納提出的忠言，能否進入朱克伯格的耳內呢？10月26日舉行的第三季財報會議上，朱克伯格回應指，雖然有許多人不認同投資元宇宙，惟這是極具歷史意義的發展項目，也許數十年後回過頭來看，大家就會了解其重要性。

盡管面對經濟不景氣、激烈市場競爭、投資元宇宙虧損等挑戰，朱克伯格表示，希望投資者能與Meta一起共度時艱，上述問題日後將可陸續獲得解決，更強調有耐心的人最後都會得到回報。如此看來，他還是會繼續堅持走其元宇宙稱霸之路。最終，朱克伯格對VR虛擬世界的豪賭是成是敗，只能留待時間驗證。

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