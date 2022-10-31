南韓梨泰院人踩人154死 專家歸納慘劇4肇因

【晴報專訊】梨泰院前晚人踩人慘劇是自2014年世越號沉沒事故以來，南韓死傷最慘重的意外事故。綜合外媒報道及本地專家意見，最少可歸納出4大原因，包括事發現場環境為僅約4米寬斜路，當局事前無留意節日人群管理，而當地人步行習慣向前推，加上現場音樂聲嘈吵，未能及時意識到事故發生及救援呼聲。

救護員及警員試圖拉出被擠壓底層的傷者，惟太擠逼欲救無從。（網片截圖）

有急症科醫生指，受壓傷者因胸腔未能擴張而導致窒息，亦會因骨折及器官受壓而內出血，可在5分鐘內死亡。

意外現場是一條45米長小斜巷，最窄處僅3.2米寬，兩旁分別是酒吧和商店，另一邊是漢密爾頓酒店外牆，一旦擠滿人並發生意外，在場人士根本「無處可逃」；更有商戶憶述，節日彩妝攤位和桌子令步道更窄。

韓媒指，死者主要站中在小巷前端坡底，而事發後不少曾到韓國旅遊的網民稱，當地人步行時習慣向前推，撞到別人也不在意。有目擊者聲稱，事發時有人有邊說「推！我們力氣更大！能贏！」一邊猛推前面的人，亦有人被倒瀉在地上的酒滑到，結果人群如骨牌般倒下；加上夜場音樂聲嘈吵，後方的人根本聽不到呼救聲，又不知前面情況，未能及時制止慘況。另有片段顯示，當救護車及救護人員到場，更被以為是萬聖節「裝扮」，大批人士在救護車前跳舞，警員要大喊︰「快死了，退後！」

死傷者人疊人的恐怖片段在網上流傳，可見救援人員「欲救無從」，一名參與救援的醫生指，許多死者被救出時已無心跳，心肺復甦亦無效。本港急症科醫生劉楚釗解釋，受壓的傷者胸腔未能擴張，便導致窒息，若不及時救出，可在5分鐘內致命；另一急症科醫生蕭粵中指，單是骨折或器官受壓，可造成內出血，同樣可致命。

音樂嘈吵蓋過呼救聲 現場無人群管理

另有韓媒指，當局在舉行萬聖節活動前的緊急對策會議，只討論防疫，並無考慮人群管理；梨泰院過去辦萬聖節活動曾派約800警力，惟今年僅派200人，主要是針對偷拍和性騷擾而部署，而非疏導人群。有目擊者質疑，現場根本無足夠警力控制秩序及指揮人群；有當地學者更認為，若地方政府事前積極預備，應可預防慘劇發生。蕭粵中亦坦言，大型活動避免意外發生，要靠警方控制人流。

今次已是月內全球第二宗嚴重人踩人事故。本月初在印尼瑪琅市，有球迷在球場鬧事，警方發射催淚彈試圖控制場面，反導致人踩人，最終135人喪命。而南韓之前一次死傷最嚴重人踩人事故發生在1959年7月，當時大批在釜山運動場觀看演出的群眾，為避雨趕忙離場，造成67人死亡。

香港醫護學會執委潘偉剛曾就人踩人撰文，教導如何自救，指若不幸陷入人潮或已被人群裹挾而無法自控時，切記別停下，也不要硬擠，盡力保持站立，雙手盡量握拳架胸前，保護胸腔維持呼吸。蕭粵中則認為，事前提高警覺更重要，「見插針都插唔入，就唔好逼入去」。

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