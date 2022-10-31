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31/10/2022

騙案求助 向晴軒半年接153宗 2成人有自殺風險

#騙案 #心理情緒
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　　【晴報專訊】詐騙案無日無之，受害人除損失金錢，亦造成心理創傷。協助求助者的明愛向晴軒表示，該機構熱綫18288過去半年共接獲153宗與騙案相關的求助，今年7至9月平均每日1宗，且有2成個案被評為有自殺風險，比例較往常的7至10%高逾1倍，更有少數個案最終輕生。

 

黎凱婷（右）指詐騙受害人須面對受騙創傷及實際債務問題，易致自我隔離，左為蔡泳詩，中為吳子樂。

 

　　機構又發現，求助者中有逾1成人向逾10間機構借錢「債冚債」，令他們最終要變賣資產或物業、甚至申請破產，打擊甚大。

 

　　向晴軒高級督導主任吳子樂透露，機構在4至9月接獲153宗騙案相關求助，每月平均25.5宗，在7至9月更增至平均每日1宗，涉款共達1.17億元，單一最大宗失款達1,100萬元。

 

　　吳子樂指期內有2成求助者被社工評為有自殺風險，比例較普遍個案的7至10%高逾倍，更有少數個案最終輕生，情況令人震驚。

 

13%人「債冚債」 部分人須破產

 

　　督導主任蔡泳詩指，7成求助者有進行借貸，當中82%曾向最少2間銀行或財務公司借貸，不少涉及二三綫財務公司，更有13%個人向逾10間機構借貸「債冚債」。蔡泳詩稱受害人無力還債後要變賣資產或現居物業、甚至申請破產，為他們帶來連串打擊。

 

李小姐（化名）失業期間墮入代客轉資的求職騙案，損失達88萬元。

 

　　李小姐（化名）在第5波疫情期間失業，並因此墮入代客轉資的求職騙案，損失達88萬元，但她不敢向家人坦白，求助後才向親友承認受騙，並在申請破產後逐步重建生活。

 

　　危機輔導員黎凱婷表示，詐騙受害人除須面對受騙的創傷，又要面對實際債務問題，易感羞愧、內疚、難集中精神、失眠和食欲不振等，種種均容易導致他們自我隔離、對他人失去信任，嚴重者更可能因此自毀。

 

　　吳子樂認為，金錢被騙已成事實，關鍵是親友如何協助事主重新站起來。

 

 

轉載自: 晴報

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