上星期恒指狂跌，插穿15000點關口，於大跌市下，壞消息不絕，恐慌情緒甚高。見有財經節目立即找來多位基金經理出來評論，普遍對前景都看淡，極不樂觀，未知今次大家有否「跌傷」呢？

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過去分享 每逢跌市總是適合

每當大跌市出現，止凡總喜歡分享「心靈雞湯」，因為我認為一些長青智慧，於出事後吸收會更有效。大家可想像，當一個人一帆風順之時，你跟他說甚麼「風險」、「小心」等智慧，怎會聽得進耳呢？

如今又再面對大跌市，大家可以重溫往日的分享，包括《大跌市中的心靈雞湯》：

當日提到股災來臨時，四類人的處境，大家不妨檢視一下自己位置，再想清楚對策。

還有這篇《大跌市見盡百態》：

提到哪類人值得恐懼。股災當前，大眾恐慌，但其實這些恐慌是否值得呢？

看見百態

若網友一直追蹤小弟的分享，包括匯君兄與近期市場先生的分享，大概早已經感受到山雨欲來，對近日的波動有所準備。或許正因如此，Patreon會員群組內鮮有哭哭啼啼的現象。另一邊廂，早前於Patreon分享了一條片，提到好幾位身邊朋友於跌市中的態度，頗有趣。

當中包括一位朋友，於恒指二萬多點時就看得很淡的A君，但跌到萬七點時突然想撈底。

B君一個月前憧憬香港復常，因而開始留意本地酒店股。與一些因股價大跌而派超高息的中資股，包括中石化(00386)、中海油(00883)、內銀、中移動(00941)等。幸好未有買入，逃過一劫。

C君本身於恒指二萬點以上買了很多正股，到恒指跌至萬八點左右，他覺得有機會反彈，因想追回虧損，所以買入恒指兩倍ETF，誰知恒指再大插，累他短時間內輸掉不少本金。

三位(A、B、C君)其實問題不大，因為依我所知，他們的財政頗穩健，有工作，算薪高糧準，買股票只為賺多一點。A君更沒有實際行動，只說不做的一類，未必有實質損失，但以下三位則不一樣。

D君於一年前左右開始收集騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、銀娛(00027)等受打壓的股票。騰訊與阿里巴巴的股價自他買入後都大跌一半，而D君已退休，未有主動收入，未知這些投資操作對其生活有多大影響。

E君亦是沒有工作，無主動收入。而他的投資組合中，台積電與電子相關股票佔其組合七成以上。這一年來，台積電與ASML都大跌四成，情況令人擔心。

F君這兩年主動停掉工作，無主動收入，投資主力於美國科技股。這年來美國起動加息周期，納指由高位16000點跌至11000點，不少科技股股價跌了不少。若他退休的財務數字緩衝不足，處境不太理想。

檢視自己狀況

如今情況，大部分資產價格都下跌，不少人身家大縮水。心情不好的同時，可把握機會檢視自己狀況。當資產價格大跌，最難捱得過去的情況有兩個，一個是太重負債，尤其是孖展這類以資產計價的負債更容易被沒頂。另一個情況正是如上面D、E、F君一樣，本身全靠被動收入生活，股災出現，可能影響到生活。

倘若檢視完，發覺自己的狀況還可以，投資項目亦未有變質，生意繼續賺，那就未必需要太擔憂，影響心情。反之，若有沒頂機會，或股災出現會影響生活，又或者所投資的股票變質，那就要小心處理，別只嚷著口號「別人恐懼時 我貪婪」。

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