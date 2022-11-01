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01/11/2022

中華瑰寶慘遭摔破，台北故宮前途堪虞

#台灣 #台灣故宮博物院 #吳密察
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　無可取代的珍貴中華瑰寶，竟然慘遭摔破，而且還不是單一偶發事件。最可惡的是，台灣的故宮博物院當局明顯企圖隱匿，直到被藍營立委踢爆，整起離譜事件才曝光。名列世界三大博物館的台灣故宮博物院，在台灣險惡的仇中意識之爭中，左支右絀的困境，也一並引發討論。

 

台灣故宮博物院名列世界三大博物院。

 

　　台灣的故宮博物院典藏豐富，每次參觀都令我讚嘆不已，無論是瓷器、書畫、器物、雕塑，都展現了中華文化底蘊的豐富精緻和古人的巧思巧手。我是個俗人，佳士得和蘇富比這些國際拍賣行，中華文物不時拍出的驚人天價，在參觀故宮更珍稀的展品時，都會忍不住換算一下價值，然後倒抽一口氣。因為故宮珍品數量龐大，很多根本從未公開展示過。台灣由綠營當政後，又不時傳出貪腐事件，曾讓我不禁默默擔憂這些寶物的未來。沒想到竟然會發生摔破明清瓷器的慘劇。

 

　　分別在2021年2月3日，以及今年4月7日，器物處瓷器科人員整理文物時打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；尤有甚者，今年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。相關人員向院長吳密察報告，沒想到吳卻下令對該器物不得點交、不得記錄，還要求相關人員封口，所有相關文件都用最高密件處理。

 

今年被工作人員打破的「清 乾隆 青花花卉盤」。

「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」破損情形。

 

　　事件發生了這麼久，外界一無所知，直到國民黨立委陳以信接獲檢舉才曝光。行政院長蘇貞昌與民進黨籍的故宮院長吳密察還要堅持沒有隱匿，而是依程序報吿，宣稱正由業務單位、政風處分別做調查報告，這種說法，委實騙鬼都不信。

 

　　台灣近年一味去中國化和仇中，偏偏又不可能也難以割捨故宮。前一任同樣出身民進黨的館長陳其南，曾宣稱要故宮台灣化，這些明確出身大陸的文物要如何台灣化，簡直讓博物館淪為政治工具。這樣的人會如何用心經營故宮，實在令人存疑。綠營當局為了發展南部票倉，花大錢以區域平衡為由，把大型博物館建在人跡罕至的地方，搞了故宮南院，果不其然是個蚊子館。為了擺脫蚊子館的命運，用盡千方百計，反而變成了錢坑。南院夏夜在廣場舉辦水舞暨無人機群飛展演活動吸引人潮，三年來總共花費了四千多萬，更用兒童創意中心的參觀人數加料衝參觀人數，實際展廳的參觀人數卻低迷不振。如今斥資32億的南院二館開始動土。本廳已經是蚊子館了，綠營的思考邏輯就是再砸幾十億蓋二館，就能重新吸引更多民眾參與。

 

　　其他爭議不勝枚舉，包括把被譽為「天下第二行書」的顏真卿《祭侄文稿》出借到日本展出。脆弱至極的紙本文物，可謂「展一次傷一次」，獨獨對綠營最愛的日本特別大方，當時連我都十分憤慨。以文化交流之名，毀傷文物，抱日本大腿，真是可惡。而之前大陸軍演，一度盛傳故宮將挑選九萬件精品轉移到美國、日本尋求保護，遭到故宮鄭重否認，但只能說以綠營執政當局的心態和過往作為而言，還真是無風不起浪。

 

　　藍營方面繼續踢爆，吳密察把圖書文獻處與書畫處合併為書畫文獻處，理由是兩處的對象都是「紙」，如此說法真是夠「專業」。吳密察把器物處長升為副院長，但器物處無人有資格擔任處長，就把原圖書文獻處的處長調任為器物處長，理由難道是「都是古文物」？殊不知隔行如隔山，台北故宮籠罩在綠營學者的奇特思維當中，前途堪虞。

 

 

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