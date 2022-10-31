【FX MONDAY】聯儲局議息在即　美元續強或見頂？

嘉賓：博威環球投資業務發展部主管 毛偉廉

美國聯儲局將於本周三晚公布議息結果，加息75基點是市場共識，聯邦基金利率將升到3.75至4厘，12月份料加息半厘，有大行預期利率將於明年3月在5厘見頂。隨著市場預期美國利率上升速度減慢，美元的強勢是否已進入尾聲？另外，下周四英倫銀行亦將議息，辛偉城接任首相及財政大臣侯俊偉撤銷了卓慧思的減稅措施，英國金融市場回穩，英鎊短期有多大上升空間？





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