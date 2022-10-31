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31/10/2022

【FOCUS】左翼盧拉險勝　投資巴西或大熱

#巴西選舉 #左翼 #盧拉
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　　極右潰敗？繼一年前白宮易主，巴西的博爾索納羅(Jair Bolsonaro)周一(31日)正式淪為該國25年來首位未能成功連任的總統。但如同老友「正版」特朗普斬獲逾7400萬票，此位極右翼的「熱帶特朗普」在剛塵埃落定的第二輪投票斬獲逾5800萬票，跟強勢回歸的左翼前總統盧拉(Luiz Inacio Lula da Silva)的得票率差距，僅不到2個百分點。

 

「熱帶特朗普」縱亞馬遜濫伐

 

　　被環保人士稱為「Vote for the planet」的巴西總統大選，經過兩輪近身肉搏，終於以212萬票或1.8%得票率的微小差距決出勝負－－金屬工人出身、77歲的左翼領袖盧拉，將於明年1月1日開啟第三任總統任期(此前為2003年至2010年)；陸軍軍官出身、67歲的右翼強人博爾索納羅連任敗北。

 

　　2018年高舉「反腐敗」及「捍衛傳統家庭價值」大旗，成功贏得總統寶座的博爾索納羅，因臭名昭著的宣揚仇恨、辱駡女性、捍衛槍械等言論，被視為法西斯主義者。他在疫情之初對新冠病毒輕描淡寫及抵制疫苗，令全國亡魂超過68萬，僅次美國。

 

 

　　最令人側目的是，是他在「地球之肺」亞馬遜森林大力推廣採礦、伐木、牧場，4年任期間，累計砍伐面積逾4萬平方公里，相當於一個瑞士。

 

拉丁美洲「粉紅浪潮」添聲勢

 

　　承諾「打擊非法砍伐森林」的盧拉勝出，料為即將在埃及召開的聯合國氣候峰會(COP27)帶來正面消息；而這個全球舉足輕重的大豆、橙、玉米、雞肉、鐵礦石出口國、拉丁美洲最大國家，未來政經走向，亦備受關注。

 

　　美國總統拜登在第一時間發表聲明稱，期待在未來數月和數年的合作；法國總統馬克龍表示，選舉「開啟了巴西曆史的新篇章」；加拿大總理杜魯多則指，「巴西人民已經發聲」。

 

　　對拜登而言，顯然樂見跟特朗普交情不淺的博爾索納羅下台，但巴西最新加入拉丁美洲的左翼政府(秘魯、哥倫比亞、智利、洪都拉斯)「粉紅浪潮」，同不令人輕鬆。特別是盧拉曾公開稱，如果贏得總統選舉，將致力在拉丁美洲創造一種貨幣SUR，以降低對美元的依賴，以及批評拜登「本可以避免俄烏戰爭，而不是煽動它。」

 

執政臨掣肘，惟債匯暗示潛力

 

　　跟小馬科斯(Ferdinand Marcos Jr.)喚起菲律賓人對「黃金時代」的記憶贏得總統選舉相似，2003年至2010年執政期間受惠商品繁榮周期、令巴西榮登全球第六大經濟體的盧拉，亦大打懷舊牌，誓言「重建巴西」。

 

　　不過，他擬增加公共支出推動經濟增長、取消對大多數月入低於950美元巴西人的所得稅、提高對富人徵稅等政策主張，恐受到兩大掣肘：一是巨額結構性財赤；二是博爾索納羅所在的自由黨，仍把持國會最大黨。此外，這個全球第三大農產品出口國，製造業佔GDP比重已跌至10%邊緣，恐預示未來增長失速和競爭力衰落。

 

 

　　儘管如此，以巴西里拉兌美元年初至今不跌反升近5%，而十年期國債實際收益率跑贏一眾主要經濟體看，政治風險暫消除，2023年隨時成最熱新興市場。

 

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