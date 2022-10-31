  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
改朝換代Digital
智城物語創科Hot Talk智叻生活智慧城市4.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略疫市新常態夢想本應翱翔
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

31/10/2022

「Workation」邊返工邊旅行模式崛起！香港都有公司推「辦公度假」？把握不了新趨勢只會錯失人才

#數碼營銷 #Workation #遠程人才 #遠距工作 #職場 #打工仔 #人才管理 #人才戰 #辦公度假 #里斯本 #管理 #葡萄牙 #遠距辦公
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

　　上周提到「安靜辭職」（Quiet Quitting），要說的是，這一代年輕人的工作這已經不是那麼認同Work Hard的價值，而是重視Work Fun的價值。

 

Read More：Work-Life Balance只是個笑話！「安靜辭職」是企業管理不善的表現？6招解決！

 

　　隨著全球外遊限制放寬，旅遊業逐漸復甦，Workation亦隨之崛起，從根本上改變我們的工作方式。

 

　　Workation是遠距辦公的再進化，結合了Work和Vacation概念的新創詞彙，意指一邊工作一邊度假。它將度假與辦公結合，只需要有電腦與網路，便可以一邊旅行一邊工作。時間可1、2星期，甚至長達1、2年以上。

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　Workation早於2000年便在美國出現，當時美國打工仔工時長，有人提倡增加休假而提出，只是當時這樣的想法實在是走得太前，成效不大。

 

　　時至疫情爆發改變了一切，單在美國，現在有近1成工作人口投入度假辦公，未來兩年，估計還會有2,400萬人開始採用，總計約美國四分之一的工作人力。

 

　　未來打工仔的價值，取決於你能否帶着一台電腦全球工作，而不是一天12個小時坐在辦公室，一直「吞Pop」下去。

 

　　以往，大家只能在辦公室工作，然後積累年假去旅行。一年中只有幾天的時間可以切換場景，思考很容易僵化。現在，全世界都能成為辦公室，當電腦關上時，人就能切換到另一個旅行場景。在異地探險，同時也在充電，將工作帶到國家公園、度假勝地，轉換工作環境與心情，享受不一樣的遙距工作體驗，這也是國際人才戰的焦點。

 

（圖片由作者提供）

 

　　旅遊網站Lonely Planet今年5月調查新度假辦公族樣貌，發現有7成已成家、當了爸爸媽媽，而45歲以上中年族群更占了3成，不少人還會在Workation時，帶著家人一起旅遊。

 

　　Google 2021年一項研究指出，2019年以來亞太區旅客平均停留時間顯著增加，從3.5天拉長至5天，更有四分之一的旅客計畫逗留超過2個星期，相較於疫情前，旅客也偏好停留在同一個地區更久，而不像過去會安排在東南亞不同國家中旅遊。

 

　　香港旅遊平台Klook也率先宣布全新「辦公度假」計畫，讓Klook員工可以選擇在全球任何一個地方邊工作邊旅遊。隨著國際旅遊快速復甦，此計畫希望能鼓勵員工在歷經兩年無法自由出國旅行後，能夠一步步重拾對海外旅遊的興趣與愛好，兼顧辦公和休閒，讓員工可在工作之餘探索在地體驗與文化。員工不用自己的年假，就能在世界各地一邊工作一邊旅遊長達30個工作日。

 

　　要成為全球Workation首選，必須滿足以下條件：

 

　　生活成本低、氣候溫和、大量的共享辦公空間，與歐洲主要城市的交通方便，說英語都能通。地點上有沒有這個的地方？有。

 

　　根據Airbnb、Nomadlist排行榜上，冠軍是葡萄牙的里斯本，前10名中，就有3個葡萄牙的城市。

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　葡萄牙不只治安較好，講英文可暢通無阻，更因Digital Nomad、YouTuber大量聚集在此，社交活動暢旺。生活成本有多低？一位香港朋友分享：5歐元可以解決一餐、1歐元可以買生啤酒、四塊半可以剪頭髮，在歐洲各國首都中，數一數二的低。

 

　　居住滿5年、通過葡萄牙語考試，還能獲得永久居留權。事實上，過去10年，這些政策讓外籍住民增加了4成，1,000萬人口的葡萄牙，就住了超過50萬名非歐盟的外國人。

 

　　過去幾年中，許多的商務人士，特別是千禧世代，已經習慣了遠距工作，並且能在忙碌的日常事務安插許多休閒活動，讓自己能有休息喘息的空間。

 

　　世界各國都在爭奪遠程人才，再不行動，恐怕只能追人車尾燈了。

 

（圖片由作者提供）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多改朝換代Digital文章

你可能感興趣

#數碼營銷 #Workation #遠程人才 #遠距工作 #職場 #打工仔 #人才管理 #人才戰 #辦公度假 #里斯本 #管理 #葡萄牙 #遠距辦公

更多數碼新秩序文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk