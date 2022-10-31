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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

31/10/2022

捨易取難攻防戰！新主管率先走進「一團糟」局面？相信「新人事新氣象」的人不是simple就是naive？

#數碼營銷 #管理 #打工仔 #辦公室政治 #人際關係 #職場
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　「笑面虎調來亞洲，你猜他第一站會去哪裏？」野牛來電問。我和野牛是最佳拍檔，除了工作種類相近外，還因我倆對是非黑白都有很清晰的思考，加上我們都酷愛旅遊，佳餚美食也是同好。所以，他和我經常交換公司情報。

 

　　不過，他身處亞洲區總部，而我主力在華文地區，他觸及權力核心，我則在邊緣綫上。

 

　　我說：「理論上是新加坡，若你有此一問，便不會是新加坡了。」

 

　　野牛說︰「你猜中了，不是新加坡。」

 

　　我續說︰「他不會去上海，因為業務未上軌道；他亦不會來香港或去台北，因為業務上了軌道；他應該會去印度或馬來西亞，因為近幾年兩個市場都表現良好。」我娓娓道來。

 

　　野牛問︰「為甚麼他不去泰國呢？」

 

　　我笑說︰「你在那裏嘛！」

 

　　我們大笑。野牛駐新加坡，但家在曼谷。他每逢周五便坐飛機返曼谷，周一回新加坡上班。

 

　　野牛說︰「他不來曼谷是對的，但他會先去上海，再轉飛新加坡。」

 

　　「上海？」

 

　　我感到有點詫異，雖說中國是個大市場，但內地業務仍給麻子弄得一團糟。他每天忙於應付權力鬥爭的時間多過開發各省市場。

 

　　內地消費者對我們雜誌評價甚高，但我們的物流做得差勁，經常缺貨，我們的人手擺錯位，宣傳不到位，但零售點卻涵蓋全國幾百個大小城市，於是雜誌積在貨倉裏卻運不出市場。

 

　　話說回來，去上海或許更能反映公司管理層的決心，就是要整頓內地業務。內地業務是由亞洲區MD老鬼負責，由GM麻子執行，或許笑面虎會帶來新氣象。

 

　　「你真的是這樣想？」野牛問我。

 

　　我說︰「為何不可？」

 

　　他說︰「你不是simple，便是naive。」

 

 

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