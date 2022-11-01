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01/11/2022

住戶淨增長創新低跌穿19萬 10年仍供43萬伙 團體憂造地脫離需求

#長遠房屋策略周年進度報告 #房屋問題
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　　【晴報專訊】港府昨公布「長遠房屋策略周年進度報告」（長策），推算未來10年房屋需求減至42.1萬伙，供應目標維持在43萬伙。其中計算因素之一的住戶數目淨增長，則連跌9年、累跌33%，更首次跌穿19萬大關至約18.9萬。

 

　　政府銳意造地建屋，惟住戶數目續跌，會否進一步推低樓價，專家認為，公營房屋比例維持70%，不擔心「推冧」樓市；但有團體批政府未有洞察人口變化，造地計劃已脫離需求，促重新檢視。

 

長策推算2023/24年至2032/33年房屋需求創歷來新低（資料圖片）

 

　　長策推算2023/24年至2032/33年房屋需求減至42.1萬伙，創歷來新低，總房屋供應目標維持43萬伙；公、私營房屋比例維持7︰3，涉21萬伙公屋或綠置居、及9.1萬伙資助出售房屋。

 

未來3至4年一手私樓 約9.5萬伙

 

　　房屋局指，已覓得足夠土地提供36萬伙公營房屋，新發展區佔約38%，約三分一預計在首5年落成。截至今年9月底，首5年期房委會及房協公營房屋供應量約12.8萬伙，較去年推算的10.69萬伙，增約20%。

 

報告相信未來10年私樓供應，足以滿足需求。（資料圖片）

 

　　私樓方面，報告推算未來10年需12.9萬伙私樓，房屋局稱未來5年經賣地及鐵路物業發展興建不少於7.2萬伙，加上市建局及其他私人土地發展，相信足以滿足需求。截至今年9月底，未來3至4年一手私樓供應量料約為9.5萬伙。

 

　　不過，計算房屋供應的4大因素，其中佔較多比例的住戶數目淨增長，自2014年公布長策以來，連跌9年，累跌33%，更在2020年起逐步跌穿20萬戶大關，至最新的18.94萬戶；而居於環境欠佳住戶在同期則累升21%，至12.75萬戶，其中9.36萬戶居於劏房。

 

環境欠佳住戶逾12萬 累升兩成

 

　　近來樓市呈跌勢，金管局公布9月份新申請按揭貸款個案，按月跌20%至8,727宗。今年第三季的負資產個案亦按季暴增8.7倍，至533宗，涉額30.06億元，按季增逾9倍；其中無抵押部分金額涉5,900萬元，按季升近14倍。自2011年首季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產貸款紀錄。

 

　　前長策會委員王坤指，疫下經濟不景，市民趨向遲婚及與家人共住，令住戶人數減，認為報告未涵蓋這類「軟指標」，惟公營房屋比例維持70%，不擔心會「推冧」樓市，認為反應加快建屋，協助居於不適切居所人士上樓。另一前長策會委員林筱魯直指，過去1至2年本港由「吸引人才的城市變成淨流出」，但不能因短期的市況而調整發展原則。

 

　　但本土研究社成員陳劍青則質疑，政府未有洞察人口變化，造地計劃已脫離需求，「做多咗係破壞城市，影響市民生活」。

 

　　中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波推算，樓價於現水平續跌14%，將重返1997年水平，但計及通脹等因素，樓價仍難以負擔，負資產雖增，斷供比例不多，料本港全面通關後，樓價將止跌。

 

 

轉載自: 晴報

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