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02/11/2022

演技身形惹負評成就高EQ 陳瀅磨練「厚面皮」︰我一直唔係瘦

#美麗戰場 #陳瀅
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　　【晴報專訊】由陳瀅主演的台慶劇《美麗戰場》剛播畢，不論故事是「爛尾」還是開放式結局，抑或陳瀅的表現是否優秀，劇集已成功惹來網民熱烈討論。陳瀅今年事業運強，先後在《痞子殿下》和《美》劇任女主角，但其演技及身形惹來不少mean爆負評，幸好她早已練成厚面皮，學會輕鬆面對。

 

 

　　陳瀅早前在《痞子殿下》飾演女主角「蠻儀」，粗豪爽朗的演出獲觀眾讚許；但在《美麗戰場》開播後，對於她演出的評論，卻由天堂跌至地獄，有網民狠批她只得一款瞪眼表情，又指她的身形比較圓潤，似乎跟「鍾家寶」的大明星外表有出入。早前她曾在宣傳活動上落淚，但強調並非為負評而哭，「我一向係堅強嘅女仔，我會選擇沉默唔去辯駁…我選擇沉默嘅呢段時間，有啲人話呢一行好黑暗，依家仲唔係機會踩住我上位咩？但我身邊無一個人係咁，反而有好多人為我講說話，好似蔣家旻、劉佩玥同導演葉念琛，導演甚至同大家講『有咩唔係陳瀅問題，我係導演，問題喺我度』，點解我會咁幸運？大家錫我，我感受到。」

 

陳瀅在《美麗戰場》中演鍾家寶的少女時代，遭網民批評只懂瞪眼。(網上圖片)

 

喜見不同身形女生入行

 

身材勻稱的陳瀅自言「無瘦過」，又認為不一定瘦才是美。（IG圖片）

 

　　陳瀅的高EQ並非與生俱來，初入行的她被罵兩句就會哭，直到現在已練成「厚面皮」，「由入行開始，（網民）已經圍繞住我身形係咁講，到依家都係，覺得我好多肉，要我減下肥keep下fit。但陳瀅一直都唔係瘦㗎啦，咁多年嚟，我嘅信心從來無動搖過，唔一定瘦先係靚嘅標準，近排見到行內多咗唔同身形嘅女仔，我反而好開心。面皮厚咗，已經無人影響到我，負評好快就唔記得，呢個世界好大、好多事發生，人生唔係咁狹窄。」

 

　　主演的兩部劇集先後播出，外間有呼聲推舉陳瀅封視后，她重申從來沒想過，亦沒有說過要爭獎。「好多謝導演（葉念琛），佢對我好有信心，我不嬲對獎座無強大慾望，我嘅快樂唔係嚟自成就，做嘢最緊要係開心同享受，呢樣嘢咁多年來都無變過。有人問我幾時會唔做，的確如果有一日，我對演戲無晒熱情，或者做得唔開心，我就會退出。」她坦言很害怕這些爭獎新聞，因擔心分化女演員之間的友情，「有獎當然開心，但唔係我嘅目標，劇有劇嘅命運，唔輪到演員話事，一切都係天時地利人和。今年遇到兩套劇，喺差唔多時間播，先畀到觀眾深刻少少嘅印象。」

 

陳瀅與「妹妹」蔣家旻惡鬥的劇情，成為觀眾熱話。

 

笑周嘉洛拍劇無停過

 

陳瀅笑言自己比緋聞男友周嘉洛反叛。（IG圖片）

 

　　陳瀅一向重視工作和生活平衡，就算《美》劇播出，她照樣放假去巴黎旅行放鬆心情，跟緋聞男友周嘉洛劇接劇、零休息的工作態度截然不同。「生活平衡好重要，如果淨係得工作會無咗樂趣，真係好辛苦。佢（周嘉洛）真係無停過，佢聽話過我好多，不過大家可能會話我反叛。做演員唔可以無咗自己生活，咁樣會無新衝擊，點會有創意去演繹新角色？要見識新事物，先有力量演戲畀大家睇。日日劇接劇，無咗生活，到時大家又會話我演來演去都係咁！」她對演戲有一團火，希望繼續在演員之路發展，提到今次為劇集獻聲唱歌，她搞笑說︰「我會繼續演戲，放心，唔會再唱歌！」

 

轉載自: 晴報

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