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01/11/2022

從辛偉誠財富看印度貧富現象

#辛偉誠 #印度 #貧富懸殊
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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    本欄每周一更新

 

　　隨著英國短命首相卓慧思的離去，迎來的是有印度血統的辛偉誠，他於10月25日上台後，大家至今對這位史上最富有首相和其太太阿克沙塔(Akshata Murthy)的財富，仍津津樂道，後者是印度第二大科技公司印孚瑟斯(Infosys)聯合創辦人穆爾蒂的女兒，而穆爾蒂家族在印度富可敵國。事實上，印度社會貧富差距之大，可以說是當今世上數一數二，其原因何在？
　
　　綜合各統計，印度14億人口中，18歲以下佔5億，其中約四成面對貧窮、缺乏教育、營養不良；百分之一最富的人擁有印度全國財富的一半以上，百分之五最富的印度人擁有全國財富接近七成，一成最富的人擁有全國財富的百分之七十六；還有，最富有的100名印度人所擁有的資產，便相當於印度GDP四分之一，這真是很驚人呢。
　
　　當不少印度人每天只靠相等三數美元生活費過活，印度有好些巨富則是世界知名。除穆爾蒂家族外，還包括穆凱什．安巴尼(Mukesh Ambani) ，他個人身家超過200億美元，而他所持有的信實工業(Reliance Industries) ，市值高達470億美元，旗下擁有業務遍及全球的分公司。
　
　　此外，印度最大民營能源公司之一的塔塔集團(Tata) ，它在80個國家開辦有一百多家分公司。類似塔塔的重量級企業還有金達萊(Jindal)、韋丹塔(Vedanta)、米塔爾(Mittal)、印孚瑟斯(Infosys)、艾薩(Essar) 等。
　
　　數年前我走在孟買市中心街頭，除了雄偉的英殖歷史建築到處可見之外，還有大企業的影子，這裏是精英集中的經濟中心，寶萊塢夢工廠的基地，塔塔集團的總部。但我一踏出孟買火車站，仍然難以逃避這個具氣勢城市背後的蒼凉。
　
　　從火車站往外沿大街小巷閒逛，破舊不堪的貧民窟，以及街童討飯的情景，一切都令我感心碎的此刻，突然眼前出現極盡奢華的豪宅安蒂拉(Antilla)，在旁的記者朋友就是如此刻意安排，讓我有這樣的觀感震撼效果。
　
　　當印度有一半人口缺乏室內廁所，上千萬露宿者無處容身，但在2011年「世界十大超級豪宅」排行榜上，穆凱什．安巴尼在孟買中心的這座住宅安蒂拉，則奪了冠軍。
　
　　安蒂拉室內總面積近40萬平方呎，相當於五個足球場，比法國凡爾賽宮更大；天台還有三個直升機坪，大樓最底六層是車房，可容納160輛房車，還有一支600人的家傭團隊，服務他夫婦倆和三個孩子。　

 

（shutterstock）

　
　　作為世界十大經濟體系之一的印度，它的神奇崛起可說是建基於一種令人目瞪口呆的不平等之上。此外，印度讓人驚訝的是，印度政府發現不用增加投資在基礎設施上，便可以實現經濟增長，因為印度公司發現了收購外國公司更容易賺錢，而印度企業就是這麼滾大。
　
　　令人最痛心的是，印度原本擁有廣闊的耕地，人口中農民數目便佔了百分之五十二，他們生活在70萬個村莊之中，過去20年以來竟然共有25萬至30萬農民，因負債纍纍而自殺，這由於在銀行私有化下，農民早失去從前國有銀行的低息貸款，唯有轉向私人銀行，但私行視農民借貸為高風險而提高利息，令到印度大部分農民借貸困難重重，或背上高利貸債務，致使窮困潦倒，望天打卦。
　
　　可是，印度政府根本沒有認真投資在農業上，現代農業無從說起，例如水利工程，目前全國只有約四成農地有灌溉設施，其餘的都是依賴降雨量。不幸的是，近年全球暖化令農民苦不堪言。
　
　　「這是多麼的諷刺，生產食物的人，自己偏偏要捱餓。一個捱餓的國家，永遠不可能成為超級大國。」這是印度農業學者Devinder Sharma的慨嘆。
　
　　這種不平等並不僅是目前的狀況，生於19世紀中末期的印度詩聖泰戈爾在他《文明的危機》一文中，這樣說:「我面前印度民眾的極端貧困是那樣觸目驚心。對於身心不可缺少的食品、衣服、飲用水和教育的嚴重匱乏，在世界上實行現代統治的任何國家，是不會出現的。」

　

　　印度獨立後第一任總理尼赫鲁，曾企圖推行土地改革，從大地主手上取回土地分給農民，改善農民生活，但英國人留給印度的法律包括私有財產不可侵犯的法律，令到土改阻力重重，亦難徹底。
　
　　這種難以解决的龐大土地私有產權結構，令到印度欲走上現代化之初，即面臨著幾乎是不可承受的制度成本。沒有土地，便難推動工業化，沒有工業化，一切建設則無從談起，這使得印度的發展這麽令人費解，它可以繞過工業化，而直接從農業跳進一個以服務業為主的階段，特別是靠著集中發展資訊科技軟件包裝致富，構成印度的奇特崛起；但與此同時，這種以非勞工密集産業為主的經濟，令印度巨大的勞動資源無用武之地，高企的失業率一直構成嚴重的貧窮問題， 而整個印度的經濟結構就這樣逐漸拉大令世界咋舌的貧富不公現象。

 

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