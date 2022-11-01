聖誕、跨年將至！如何避免「韓國梨泰院人踩人慘劇」重演？點為之臨界點？發現一細節即趕緊逃命！醫生教身陷人潮6招自保

南韓首爾梨泰院萬聖節慶祝活動引發的「人踩人」慘劇，據報至今已造成至少154人死亡、149人受傷，惟官方預計死傷人數仍會上升，慘劇陰霾難除。是次梨泰院慘劇，更令不少港人回憶起1993年蘭桂坊亦曾發生人踩人事故，同樣是因為節日慶祝活動而聚集大量人群，結果因推擠及有人跌倒引起踩踏意外，造成21死63傷！「如何能避免同類意外再次發生？」或許是每個人都想問的問題。尤其各國陸續解封，加上年尾將至，不難預計全球各地將「報復性」舉辦大型聖誕節和跨年慶祝活動，不論身處香港還是外地，如果大家有意出外歡慶佳節，必須、必須、必須思考兩個問題：如何判斷活動安全？當身處人多擁擠的環境，該如何自保？

（圖源：unsplash）

【韓國梨泰院人踩人慘劇反思】如何判斷活動安全？看人群密度！

德國學者Dirk Oberhagemann曾為德國消防安全協會製作一份調查報告，以人群密度來衡量群眾活動的安全度：

每平方公尺僅有2人：

人與人之間完全「脫鉤」，即指2人可以免於肢體接觸地自由活動，此時受傷機率近乎零。

每平方公尺有5人：

此為踩踏事故的臨界密度。雖然空間有限，但仍有足夠空間活動。

每平方公尺有6人或以上：

幾乎已沒有空間活動，如果此時只要有人被絆倒，將會引發骨牌效應，令附近的人相繼跌低。當每平方公尺達到7人以上時，這些「骨牌」甚至會隨機往外波動至少12米，令群眾受傷與死亡風險大大提高。

就算知道透過人群密度可以判斷活動安全，但問題是，外出參加慶祝活動時不可能有尺傍身，不可能即時準確地計算出人群密度。其實有一個好簡單的判斷方法：如果感覺兩邊肩膀或身體的好幾個地方都被碰觸，那麼人群密度可能就已達到每平方公尺6人或以上，這已是「趕緊逃命」的警號！

所以一旦觀察到／你的身體感覺告訴你情況不對，不妨先找路離開，往人潮稀少處走，亦可以嘗試往上方看，查看是否有高處或圍欄可以攀爬離開。

【韓國梨泰院人踩人慘劇反思】但如果已經難以脫身，又該如何自保？

前香港立法會議員（醫學界功能界別）、律敦治醫院內科副顧問醫生陳沛然在其社交專頁提出自救錦囊，包括「不要慌亂」、「避免摔倒」、「雙手握拳架在胸前」、「順流而行」、「側身移動嘗試移離人群」。一旦不幸跌倒在地，便應「側身蜷曲雙臂護頭」。

（截圖自陳沛然醫生Facebook專頁）

香港醫護學會執委潘偉剛曾就人踩人事故撰文指，若陷入人潮時：

1. 保持平衡及站立

切記停下來，但也不要硬擠；同時注意腳下情况，避免摔倒，也不要彎腰執拾物品。

2. 順著人潮移動

順著人群移動方向走，切勿逆潮迎上，以免浪費體力。

3. 雙手握拳架在胸前

雙手握拳架在胸前，可以保留一定空間來確保呼吸暢順，並保持穩定呼吸。如非必要，切勿大叫、起哄，亦不應製造緊張或恐慌的氣氛。

【韓國梨泰院人踩人慘劇反思】萬一跌倒在地，又可以怎樣自救？

潘偉剛指，踩踏會引起「擠壓症候群」（Crush Syndrome），即指四肢或軀幹肌肉豐富部位在遭受長時間擠壓，會出現肌肉壞死的情況，並釋放出肌紅蛋白等，即使傷者最終被救出，仍然有可能因急性腎功能衰竭而死亡。而在人踩人事故中，大多數死者因「擠壓性窒息」（Asphyxia）死亡，即胸腔被擠壓得沒有擴張空間，最後窒息至死，或是因胸膛肋骨骨骼被壓斷而直接外傷引致死亡。

所以潘偉剛提醒大家，萬一跌倒在地，記得要「側身蜷曲」、「雙膝並攏貼於胸前」、「十指交叉雙手扣頸」、「雙臂護頭」，切忌仰躺或俯卧在地上。但他直言，這個方法是有前提條件：沒有人踏在身體上。

所謂防範於未然，就算節日慶祝活動再怎樣令人興奮，都不要在人流密集的地方追逐、打鬧，也不要為湊熱鬧而忽略個人安全！這才是減少意外發生的最有效方法！