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01/11/2022

《下流上車族》道盡港人買樓悲哀！單位租上租？超巿呃食「免費餐」？為咗置業你可以去到幾盡？

#打工仔 #下流上車族 #電視劇 #TVB #林敏聰 #上車 #置業 #買樓 #社畜 #江美儀 #鮑起靜 #公屋
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　由「搞笑鬼才」林敏驄、江美儀、「金像影后」鮑起靜領銜主演的《下流上車族》，由開播至今話題度一直有增無減，事關《下流上車族》講述車志明一家為求上車成功，不惜用盡各種「下流」手段去賺錢、慳錢，譬如將單位租上租、同時打幾份工、去超巿試食檔呃「免費餐」、慳住畀人情等，道出港人買樓上車的辛酸，引起不少觀眾共鳴！套車志明一句話：「人與人之間最遠嘅距離係咩？就係你睇到嘅靚樓，你買唔到、住唔起呀！」即睇《下流上車族》點樣道盡港人上車哀歌！


【《下流上車族》買樓悲哀】1. 將單位租上租


　　為了儲錢買樓，超市經理車志明（林敏聰飾）和妻子莫雯慧（江美儀飾）從身邊人埋手，先將租住單位「租上租」給朋友細孝一家三口，後來又再分租給毓霞婆婆（鮑起靜飾）的愛犬次郎……明明辛苦工作過後只想趕快回家休息，但一想到要把「安樂蝸」與別人分享，就算能收租賺錢，可悲的是自己的生活空間愈來愈狹小，其實無異於住劏房！

 


（截圖自《下流上車族》）

（截圖自《下流上車族》）

（截圖自《下流上車族》）


【《下流上車族》買樓悲哀】2. 身兼多職做「社畜」


　　為了早日圓上車夢，車志明不放過任何賺錢機會，不但兼職當送貨司機賺辛苦錢，更去試工做遺體化妝師。小女兒車蔓蔓為了證明自己一樣有「生產力」，可以幫手賺錢買樓，於是決定去女僕咖啡店打工。為了支持妹妹，大女兒車芊芊亦決定一起在咖啡店扮女僕侍應，其餘時間則做地產妹踩住滑板賣樓……香港人出名工作壓力大，打一份工已極度耗損精神，更何況打兩份工……究竟為上車做「社畜」的日子何時了？

 


（截圖自《下流上車族》）


（截圖自《下流上車族》）


【《下流上車族》買樓悲哀】3. 去超巿試食檔呃「免費餐」


　　為了省下飯錢，莫雯慧不時走到老公工作的超市呃食「免費餐」，一次過解決自己的午餐和下午茶。而莫雯慧作為豪宅鐘點女傭，更用盡超市折扣優惠，將三家人的買餸錢「打斧頭」變四家人……

 


（截圖自《下流上車族》）


（截圖自《下流上車族》）


【《下流上車族》買樓悲哀】4. 上演苦肉計呃公屋


　　毓霞婆婆在天橋底遍尋一名露宿者，得知對方已搬上公屋，車志明父女日做兩份工只為儲首期，慨嘆世界就是如此不公平，於是決心向下流轉求公屋，不惜讓小女兒車蔓蔓露宿街頭，務求透過一幕苦肉計以獲得提早分配公屋的機會……眾所周知，公屋一般申請者的平均輪候時間為6年，長者可以快一些，但也要4.1年，難怪很多人都說公屋住戶絕對稱得上是人生贏家，但首要的條件是，你的收入不能超過申請公屋的入息上限（1人／2人／3人家庭的每月入息不能超過$11,540／$17,600／$22,390）！

 


 （截圖自《下流上車族》）


（截圖自《下流上車族》）


《下流上車族》


播出日期：10月17日至11月11日（星期一至五）
播出時間：8:30pm—9:30pm
播放平台：TVB

 


（截圖自《下流上車族》）

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