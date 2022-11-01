  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
智叻生活
改朝換代Digital智城物語創科Hot Talk智慧城市4.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略疫市新常態夢想本應翱翔
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

01/11/2022

數碼港創業投資論壇促成逾300場融資配對！如何營造良好營商環境？先要引導社會增進「這個」共識！

#數碼港 #國際創新科技中心 #初創企業 #初創 #創業投資 #創業 #營商環境 #數碼港創業投資論壇 #智慧生活創投日 #投資者 #融資
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Ada Chow

    Ada Chow

    Ada Chow

    資深公關∕ 活動策劃人，熱愛生活，以簡單的視角解讀數碼與生活的關係。

    智叻生活

　　經過專業投資評審發現創新企業價值，為培育發展具有國際競爭力的大型企業奠定穩固基礎。創業投資不僅是強化創新創業活動的動力和加速器。加快科技商業化、產業化、市場化的進程，透過推動科研成果向創新商品的轉化和推廣，促進過程各環節之間有效對接，近年來迅速發展的智慧城市下的工業3.0、新能源高效節能技術、醫藥保健、生物科技、金融科技等產業及其對經濟GDP增長的貢獻，與創業投資大力支持關係密不可分。


　　展望未來，新興產業創投計劃需具有系統整合創新資源、科技、產業和經濟等功能，對於香港實施創新驅動發展戰略，能夠起到不可替代的推動作用。在這一過程中，要首先深化科研管理體制等相關改革，不斷完善相關法律、政策體系、監管制度，營造良好的創新、創業及營商環境。


　　與此同時該進一步引導整體社會增進發展創業投資共識。充分運用網絡、報紙、雜誌等媒體加強創業投資在創新驅動發展作用的宣傳與引導，增強重視創業投資的意識；通過高峰會等多種形式加強對創新創業成功案例的宣傳，激發持份者積極參與創業投資。


　　在2022年10月底數碼港主辦的年度創投盛事「數碼港創業投資論壇」，匯聚超過100位國際創投專家、投資者、合資公司，以及數碼港社群初創，連同「智慧生活創投日」、初創工作坊及初創診所一連串論壇活動，另外，論壇亦為初創企業及投資者促成逾300 場一對一會面的融資配對。

 


（圖片由作者提供）


　　數碼港行政總裁任景信表示：「香港要建設成為國際創新科技中心，初創企業要做大做強，投資者及創投基金扮演舉足輕重的角色。雖然現時企業面對集資環境充滿挑戰，但許多創投基金夥伴仍然表現活躍，加上政府最近推出包括『策略性創科基金』的各項措施，我們對香港創科產業發展充滿信心。數碼港將繼續推動投資者與初創企業對接，促成融資配對，為業界把握發展機遇及擴展業務網絡，將創科成果化為商機，以至便利！」

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多智叻生活文章

你可能感興趣

#數碼港 #國際創新科技中心 #初創企業 #初創 #創業投資 #創業 #營商環境 #數碼港創業投資論壇 #智慧生活創投日 #投資者 #融資

更多數碼新秩序文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk